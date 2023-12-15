Özel, ismi açıklanan adaylar arasında ilk İmamoğlu'nu ziyaret etti! İkisi de aynı noktayı vurguladı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için siyasi arenada tempo arttı. CHP İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu ve Bursa'daki adaylarını ilan etti. AK Parti ise büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru duyuracağını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylığı dün resmileşen Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından kameralar karşısana geçen ikili yerel seçim için kritik mesajlar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi anı defterini dolduran Özgür Özel, şunları yazdı:

"Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ilk ziyaretim. Aynı zamanda değerli Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu yeniden aday gösterişimizin ardından yaptığım ilk ziyaret. Biz 5 yıl önce İstanbul’u ona emanet ettik. Emanete çok iyi baktı. Yeşil, temiz ve dürüst bir kent yönetimi ile hepimizi gururlandırdı. Şimdi İstanbul’u seven herkese bir kez daha Ekrem Başkanı emanet ediyoruz. Yolu açık olsun."

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU'NDAN 'İSTANBUL İTTİFAKI' VURGUSU

İmamoğlu, "Öncelikle bugün sayın Genel Başkanımızı Saraçhane binamızda, İstanbulluların evinde ağırlamaktan çok mutluyum. Hem Genel Başkanımıza, hem partimizin MYK'mıza hem de Parti Meclisimize teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "31 Mart 2024 tarihi itibarıyla İstanbul halkıyla birlikte 2019'da hep birlikte temelini attığımız İstanbul ittifakı'nın daha güçlü bir biçimde bir sonraki 5 yıla hem devam eden projelerimizi bitirmeye hem de yeni ve daha güçlü projeleri İstanbullularla buluşturmaya devam ettirme yönündeki kararlılığımızı ortaya koyacağız. Yolumuz açık olsun, hepimize başarılar." ifadelerini kullandı.

TÜM İSTANBULLULARA ÇAĞRI

İmamoğlu'ndan sonra konuşan Özgür Özel ise, "Parti Meclisi'nde İBB Başkanlığı için Ekrem Başkan'ın sırası gelip adaylar içinde harf sırasıyla İstanbul'a gelindiğinde üzerindeki müzakereler kesilmeyen, alkışlarla tamamlandı" ifadelerini kullandı.

İstanbullulara çağrı yapan Özel, şunları ifade etti: "Hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm İstanbulluların bu kez şöyle bir oy kullanacaklarına inanıyorum; geçen sefer 31 Mart'ta İstanbul'da israf bitsin diye, İstanbul'a bir başka el değsin diye ve Beylikdüzü'ndeki bir büyük başarı hikayesi bütün İstanbul'a yansısın diye oy kullandılar. Ben şimdi İstanbul'u seven, dürüst yürekleri bir kez daha bir hakkı teslim edeceklerine yürekten inanıyorum." dedi.

İTTİFAK VURGUSU

İttifak sorusuna cevap veren Özel, "İstanbul'un ihtiyacı olan ittifak adını ittifak koyalım, işbirliği koyalım, parti adları koyalım her şeyi söyleyelim şu ismin önüne geçemeyiz; İstanbul'u İstanbul ittifakı kazandı. İstanbul ittifakını İstanbullular kurdular. En büyük güvencem İstanbul ittifakı." ifadelerini kullandı.

AYDIN VE İZMİR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel, bir gazetecinin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adaylığının neden açıklanmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aydın'ı açıkladığımız gün, Aydın'la aynı ölçekte ve statüdeki illeri de açıklamamız gerekir. Anketler sürüyor 8 şehirde. Sonuçlar geldikten sonra açıklamalar olacak. Sayın Başkan'ı dün öğlen saatlerinde bizzat aradım. 'Başkanım herhangi birsorun görünmüyor ama uygun görürseniz İstanbul ve Ankara'yı ayrı açıklamak istiyoruz. Ayrıca Bursa ve Balıkesir'i ayrı açıklamak istiyoruz. Sizi de denk statüdeki illerle birlikte açıklamak istiyorum' dedim. Başkan da 'Hiç lafımı olur, aramanıza da gerek yoktu, çok da doğru düşünmüşsünüz' dedi. Sayın Özlem Çerkezoğlu'nun da onayıyla bu şekilde açıklama yapmayı uygun bulduk."

İzmir ile ilgili de konuşan Özel, "İzmir için de, diğer büyükşehirler için de memnuniyet anketi yaptırıyoruz. Ortaya koyduğumuz objektif kriterlere göre adaylaşma süreçleri nasıl gerekiyorsa tamamlanacak." dedi.

"MUHARREM İNCE İLE BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Özel, "Bir randevu kararlaştırmadık. Ama bir görüşmeyle ilgili sayın Muharrem İnce, Selanik'e gitmeden önce telefon mesajı üzerinden yazışmıştık. Bir kez daha söylüyorum, Memleket Partisi gibi bir partinin ve partimize hizmet etmiş bir kişinin randevu talebini geri çevirmemiz mümkün değil diye daha önce söylemiştim. Döndükten sonra randevulaşacaktık, bir takım yaşadığımız Meclis'teki acı kayıp, cenazeler gibi bu haftaki takvim içinde yer almadı. Önümüzdeki günlerde sayın Muharrem İnce ile bir araya geleceğiz ve görüşeceğiz" cevabını verdi.







