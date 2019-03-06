Özel öğrenci yurdunda skandal iddia! ‘Kameralar önünde yapmam’ diyerek…

Olay Aksu ilçesinde bulunan Hilmiye Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. İddiaya göre ilçede ilk ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu özel yurtta yatılı olarak kalan Celal Sönmez Ortaokul öğrencisi M.E.S, okulda müdür olarak görev yaptığı iddia edilen Mustafa G.’ye giderek parasının kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine öğretmen çocuğa kızarak, parasının nasıl kaybolduğunu sordu. Yine iddiaya göre müdür Mustafa G. daha sonra M.E.S’yi alarak ‘Seni kameralar önünde dövmem’ diyerek tuvalete götürdü ve tekme tokat dövdü. Durum üzerine M.E.S. ablasını arayarak durumu anlattı. Okula gelen abla, kardeşini alarak önce hastaneden darp raporu aldı daha sonra ise Aksu Polis Karakoluna giderek Mustafa G.'den şikayetçi oldu. Öte yandan çocuğun vücudunda bulunan morluklar ise dikkatlerden kaçmadı.

"KARDEŞİMİ ÖNCE TUVALETE GÖTÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ"



Kardeşinin bir yıldır aynı yurtta kaldığını ifade eden Güner S, "Bir yıldır dayağa maruz kalmış, şiddete uğramış, tehdit edilmiş. Artık çocuk son evreye gelmiş. Akşam ağlayarak bizi aradı. Biz de hemen hastaneye giderek darp raporu alarak polis karakolunda şikayetçi olduk. Bütün çocuklar aynı şiddete maruz kalmış. Biz kardeşimi eğitim alsın diye gönderdik, dövülsün diye göndermedik. Kardeşimi önce tuvalete götüreceğini söylemiş. Sonra orada dövmüş. Böyle bir eğitimci olamaz" dedi.