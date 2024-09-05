Özel okul ile kırtasiye 'çeteleşmesi' Fahiş kitap fiyatlarına avukat veli ayarı ‘Bin liralık kitaba 30 bin lira para verdirmek dolandırıcılıktır'

Adana'da yaşayan Avukat Nazan Akça Subaşı, Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde bulunan özel bir okula giden 10 yaşındaki kızı Dilda Ece'nin ders kitapları için özel bir kitapçıya yönlendirildi. Subaşı, 30 bin liralık fatura çıkartılması üzerine soruşturma başlattı. İddiaya göre, kitapları basan yayın evine ulaşan ve oradan almak isteyen Subaşı'nın bu teklifi reddedilip, ‘Adana'da sadece bir kırtasiye ile anlaşmamız var. Kitapları oradan alabilirsiniz. Bireysel satışımız yok' denildi.

İNTERNETTE BİN TL KIRTASİYEDE 30 BİN TL

Yönlendirilen kırtasiyeden kitapları almayan Subaşı, yayın evinin internette sattığı mükerrer kitapların değerinin 30 bin değil, yaklaşık bin lira olduğunu görünce konuyu yargıya taşıdı. Hazırlanan iddianame, Adana 6. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kurum Müdürü E.G. (46) hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘‘BU KİTAPLAR OLMAZSA DERSE GİREMEZLER’’

Anlaşmalı olan kırtasiyenin velileri arayarak, ‘Çocuğunuzun okul kitaplarını almamışsınız. Bu kitaplar olmazsa derse giremezler. Dersten geri kalırlar' diyerek baskı yaptıkları, velilerin numaralarını da özel okuldan aldıkları öğrenildi. Ayrıca 2023 yılında okuldan ayrılan öğretmenin davaya dahil olduğu ve özel okulun kitap seçimi sırasında öğretmenlere fikirlerinin sorulmadığı ifade edildi.

‘‘BU KİTAPLAR YARDIMCI KİTAP OLARAK GEÇİYOR’’

Okul dışında alınan maksimum bin lira tutacak kitaplar için kimi okullar 30 bin lira, kimi okullar 50-70 hatta 100 bin liraya satıldığını ifade eden Veli Avukat Nazan Akça Subaşı, ‘‘Bütün velileri bu konuda bilinçli olmaya davet ediyorum. Devlet zaten çocuklarımızın okuması gereken bütün kitapları özel okul bile olsa ücretsiz olarak dağıtıyor. Bize satılan bu kitapların tamamı yardımcı kitap olarak geçiyor. Herhangi bir yayınevinin kitabını diledikleri gibi alabilirler. Özel okullar ise İstanbul merkezli bir yayınevi ile anlaşıp, Adana'da tek bir kırtasiye ile anlaşıyor ve o yayınevi sadece o kırtasiyeye bu kitapları satıyor. Sizi bu kitapları almaya mecbur kılıyorlar” dedi.

‘‘ÖZEL OKUL VELİLERİN NUMARALARINI KIRTASİYEYE VERİYOR’’

Yüzde 15 indirimli kitap satışı için dahi arandığını anlatan belirten Subaşı, “İş o kadar çeteleşmiş ki özel okul velilerinin şahsi cep telefonu numaralarını bu anlaştıkları kırtasiyelere veriyorlar. Bu kırtasiye sonra beni arıyor ve kızımın tüm bilgilerimi söyleyerek ‘Kitapları almamışsınız, şu tarihe kadar alırsanız size yüzde 15 indirim yapacağız' diyor. Velilerin kişisel verileri kırtasiyeler ile paylaşıyorlar. Bu yapılan rekabet kanununa aykırı, bir yer ile anlaşıp insanları buna dayatmak aykırı. Öte yandan bin liralık kitabı 30 bin liraya satmak ve ‘Sen bu kitapları almazsan çocuğun sınava giremez, çocuğun derse alınmaz' baskısı kurmak bir tehdittir. Bin liralık kitaba 30 bin lira para verdirmek dolandırıcılıktır. Biz bu sözleşmeye bağlı olmak zorunda değiliz. Bu paraları ödeyip çocuğum mağdur olmasın diye kitap alanlarda varsa lütfen bulundukları illerdeki il hakem heyetlerine bu şekilde gabinle yüksek miktarda paralar ödediklerini bildirsinler” şeklinde ifade etti.

''BİR KİŞİYİ FEDA EDİP BU İŞİ YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR''

Geçen sene de aynı sorunu yaşadığını ve konuyu yargıya taşıdığını aktaran Avukat Nazan Akça Subaşı, “Kaymakamlık zaten özel okul hakkında soruşturma izni verdi. Şu anda mahkeme devam ediyor. Bu sene de böyle bir sorunla karşılaştık. Açılmış dava olmasına rağmen haksız uygulamayı devam ettiriyorlar. Aslında kar öyle büyük bir kar ki, öyle bir çeteleşme var ki, bir kişiyi feda edip bu işi yapmaya devam ediyorlar” diye konuştu.

Diğer yandan Subaşı, özel okulda kitap almayan öğrencilerin yönetim tarafından derse alınmadığını da öne sürdü. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır