Özellikle çocuğu olanlar dikkat… Kızamık tehlikesi geri döndü: Aşı olmayan çocuk hayatını kaybetti!

Teksas’ta sadece şubat ayı başından bu yana 124 kişinin kızamığa yakalandığı öğrenildi. Bu vakaların büyük kısmı çocuklardan oluşurken, yalnızca beşinin aşılı olduğu belirtildi. Aşı karşıtlığına yönelik artan tutumlar, hastalığın yeniden yayılmasına neden oldu. Eyalet yetkilileri, kızamık salgınının daha fazla can almasını engellemek için aşılamayı artırmaya yönelik önlemler almayı planlıyor.

KIZAMIK HIZLA YAYILIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kızamığın, öksürük ya da hapşırık yoluyla hızla yayıldığını ve her 1.000 vakadan 1-3’ünün ölümle sonuçlanabileceğini uyarıyor. Kızamık, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler ve aşısız çocuklar için büyük bir tehdit oluşturuyor.

CDC, kızamık aşısının her iki dozunun da yüzde 97 oranında etkili olduğunu vurguluyor. Çocukların, ilk dozu 1 yaşında ve ikinci dozu ise 5 yaşında alması gerektiği öneriliyor.

AŞI KARŞITLIĞININ ARTAN ETKİSİ

Kızamık gibi ölümcül hastalıkların yeniden yayılmasının temel sebeplerinden biri, aşı karşıtı hareketlerin giderek güçlenmesidir. Aşılar, milyonlarca insanı ölümcül hastalıklardan korurken, bazı ebeveynler sağlık endişeleri ve yan etkiler korkusu nedeniyle çocuklarını aşılatmaktan kaçınıyor. Bu da, toplumsal bağışıklık oranının düşmesine ve salgınların yeniden ortaya çıkmasına yol açıyor.

2015’ten bu yana ABD’de kaydedilen ilk kızamık ölümü, aşılama oranlarındaki düşüşün ne denli ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Sağlık uzmanları, kızamık gibi hastalıkların önlenmesinin tek yolunun aşılamadan geçtiği konusunda uyarıda bulunuyor.

KIZAMIK HASTALIĞI NEDİR?

Kızamık, son derece bulaşıcı bir viral enfeksiyon olup, genellikle çocuklarda görülür. Virüs, öksürük, hapşırık veya hasta bir kişinin vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılır. Kızamığın başlıca belirtileri yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık, boğaz ağrısı ve döküntülerdir. Döküntüler, genellikle yüzde başlar ve vücuda yayılır.

Hastalık, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bunlar arasında zatürre, kulak enfeksiyonları, beyin iltihabı (ensefalit) ve hatta ölüm yer alabilir. Kızamık, aşı ile tamamen önlenebilir ve dünya genelinde yaygın aşılama sayesinde büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Ancak aşı karşıtlığının arttığı bazı bölgelerde, hastalık yeniden görülebilmektedir.