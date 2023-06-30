Özenle yaşatılan 300 yıllık kurban geleneği! Her yıl yapıyorlar: "Dedelerimizden bize miras"

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 300 yıllık kurban geleneği sürdürülüyor. Merkeze bağlı köyde üç asırlık geleneği sürdüren köylüler, her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kesilen kurbanlıkların etlerini bir arada topladıktan sonra eşit şekilde paylaştırıyor. Bu gelenek sayesinde köyde et almayan ev kalmıyor.

Abdurrahman Demir adlı köy sakini, köylerinde bayramda kurbanlık olarak 2 büyükbaş ve 27 küçükbaş hayvanın kesildiğini söyledi.

"KURBAN KESEN DE KESMEYEN DE EŞİT ŞEKİLDE PAY ALIYOR"

Demir, "Köydeki herkes bu meydanda kurbanını kesiyor. Yaklaşık 20 köy gönüllüsü hayvanları keserek burada parçalıyorlar ve ardından etler her eve dağıtılıyor. Listede ismi olan 270 evin her birine yaklaşık 5 kilogram et düşüyor. Kurban kesen de kesmeyen de eşit şekilde pay alıyor. Bu uygulama dedelerimizden bize miras kaldı. Allah onlardan razı olsun çok güzel bir gelenek bize bıraktılar. İnşallah biz de bundan sonraki nesillere aktarırız" dedi.

"BU GELENEĞİ SONRAKİ NESİLLERE AKTARACAĞIZ"

Ahmet Çakır adlı vatandaş ise, kurban kesimine destek olmak için köy meydanına geldiğini söyledi. Bu geleneği yaşatmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Çakır, "Köyün zengini de fakiri de herkes eşit şekilde pay alıyor. Bu geleneği sonraki nesillere aktaracağız" diye konuştu.

"ADALETLİ BİR PAYLAŞIM OLUYOR"

Mehmet Şirin Uğur uygulamanın örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, bu geleneğe gençler olarak sahip çıkacaklarını aktardı. Köylülere kurban etleri için yardım ettiğini ifade eden Uğur, “Kurban verenin de vermeyenin de payı eşit yani adaletli bir paylaşım oluyor. Bu güzel geleneği çocuklarımıza aktaracağız inşallah” diye konuştu. (İHA)

