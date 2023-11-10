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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert sözler! 'Sen bir darbecisin'

10.11.2023 16:16 | Son Güncelleme:
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CHP lideri Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yargıtay'ın Can Atalay için 'hak ihlali' kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunması hakkında Erdoğan'ın bu sabah kullandığı ifadelere işaret eden Özel, "Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin, bu bir darbe girişimidir" ifadelerini kullandı. AK Parti'den Özgür Özel'in bu sözlerine jet yanıt geldi. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB'nin çağrısıyla avukatların Sıhhiye'den başlattığı yürüyüşe destek verdi. Yürüyüşe katılan avukatlara destek veren Özgür Özel, Yargıtay binası önünde sonlanan yürüyüşün ardından Anayasa Mahkemesi (AYM) önüne geldi. Burada kısa bir açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

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'DARBECİSİN'

"Anayasa'nın bazı maddelerini yok sayıyorlar ve Erdoğan buna destek veriyor. Bu Anayasa'yı yok saymaya başlamak esas bu Anayasa'dan en çok gücü ve yetkiyi alanın sorunudur. Ama o Anayasa'yı koruyacağına, Yargıtay ile birlikte Anayasa'nın bir hükmünü yok saymaktadır. Sen Anayasanın hükmünü değiştirecek güçte değilsin, millet bu yetkiyi vermedi. Sen bu yüzden darbecisin, bu bir darbe girişimidir. Bu anayasayı askıya alma girişimi. Millet sana oy verdi. Bu Anayasa sayesinde görev yapıyorsun. Bu Anayasa'ya sahip çık, çıkmazsan sen de yok hükmündesin"

NE OLMUŞTU?

AYM, cezaevinde tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay’ın "seçilme hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiğine hükmetmişti. Bunun üzerine Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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ERDOĞAN'DAN İLK YORUM

AYM ile Yargıtay arasındaki bu gerginlikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı;

"Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Anayasa Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki “Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.” Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor. Bu parlamentoysa parlamentodan istiyor. Şimdi Can Atalay’ı alın koyun bir kenara. Bundan önce yine benzer şeyler maalesef oldu. Parlamentomuz da bu konularda ağır hareket ediyor.

"ÇOK SERİ KARARLA BU İŞLERİN BİTİRİLMESİ LAZIM"

Yani birçok terörist parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması süreci geciktiği için kaçtılar, yurt dışına çıktılar. Bunların bu kadar ağır ele alınmaması gerekiyor. Çok seri kararla bu işlerin bitirilmesi lazım. Seri olarak bu adımlar atılmayınca ondan sonra bakıyorsunuz birisi Amerika'da, birisi Almanya'da, birisi Fransa’da meydana çıkıyor. Ondan sonra da oralardan Türkiye'yi tehdit ediyorlar.

Benim ülkem yurt dışına kaçmış sapıkların tehdidiyle karşı karşıya kalmamalı, kalamaz. Anayasa Mahkemesi de bu konuyla ilgili olarak Yargıtay'ın attığı bu adımı hafife de alamaz, almamalıdır. Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay’ı yerip, Anayasa Mahkemesi’ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Bizim birimiz hepimiz, hepimiz birimiz anlayışıyla hareket etmemiz lazım. Buralarda kalkıp da birilerine şirin görünmenin anlamı yok. Son olarak şunu da vurgulamak isterim ki, Anayasa yapma yetkisi Yüce Meclisimizindir ve bu yetkisini devredemez. Kimse de milletin iradesi ile oluşmuş meclisin bu mutlak yetkisine el uzatamaz."

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AK PARTİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'E YANIT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dağ, şu ifadeleri kullandı;

"Memlekette yaşanan son darbe girişiminin faillerini yaklaşık 10 yıldır canhıraş bir şekilde savunan CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş.

Sayın Özel anlıyoruz; arkasından ağladığın genel başkanından aldığın tavsiyelerle ve yeni olmanın vermiş olduğu heyecanla ağzından çıkanları kulağın duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun ancak haddini bilmelisin!

Cumhurbaşkanımız Recep Tayiip Erdoğan'ın demokratlığının zekatı bile size bir ömür yeter.

Bir darbeci arıyorsan baktığın ayna sana kılavuz olacaktır!"

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