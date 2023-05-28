Şanlıurfa’da toplu oy kullanımı iddiası! CHP'li Özel paylaştı "Usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi"

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu sandık başına giderken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dikkat çeken bir iddia ortaya atan Özel, "Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın." dedi.

"MÜŞAHİTLERİMİZLE DARP EDİLDİ, TELEFONLARI KIRILDI"

Özel paylaşımında "İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor. Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı." ifadelerini kullandı.

"SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYIN"

Özel bir sonraki paylaşımında da "Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil. Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın." dedi.

Şanlıurfa’da bulunan CHP eski İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in Karaali Mahallesinde kadınların yerine toplu oy kullanıldığını öne sürerek duruma karşı çıktığı kaydedildi.

Bunun üzerine Şeker ve sandıkta görevli müşahitlerle darp edildiğini ve arbede sırasında telefonunu kırıldığını söyledi. Darp edilen Ali Şeker tedavi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

ŞANLIURFA BAROSU AVUKATLARINDAN PAYDAŞ: "CAN GÜVENLİĞİMİZ OLMADIĞI İÇİN KÖYDEN AYRILIYORUZ"

Akçakale ilçesine bağlı Yazlıca Mahallesi'nde, toplu oy kullanma iddiası üzerine okula giden Şanlıurfa Barosu avukatlarından Ronayi Paydaş, toplu oy kullanımını engellemeye çalışırken saldırıya uğradıklarını öne sürdü. Paydaş, sosyal medya hesabından yaşanan arbede görüntülerini “Can güvenliğimiz olmadığı için köyden ayrılıyoruz” notuyla paylaştı. Görüntülerde arbede sırasında bir kişinin saldırıya uğrayan avukata, “Buraya kimsenin girme yetkisi yok. Avukat değil, Allah olsan giremezsin” dediği duyuldu. (DHA)

