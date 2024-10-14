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  4. Özgür Özel'den Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu'na tebrik telefonu

Özgür Özel'den Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu'na tebrik telefonu

Melih Yılmaz Melih Yılmaz
14.10.2024 20:23
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Özel konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Acemoğlu'nu tebrik etti.

Özgür Özel'den Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu'na tebrik telefonu

2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Orhan Pamuk ve Aziz Sancar'ın ardından Nobel alan 3'üncü Türk oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu başarının ardından Acemoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özel, Acemoğlu'na kazandığı ödül nedeniyle tebriklerini iletirken, bu ödülün tüm Türkiye'yi gururlandırdığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel şu ifadelere yer verdi:

"Kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Simon Johnson ve James Robinson ile birlikte 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Sn. Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyorum. Nobel jürisinin yaptığı açıklamada, "Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu ve halkı sömüren kurumların bulunduğu toplumlarda büyüme ya da daha iyiye doğru değişim gerçekleşmez. Ödül sahiplerinin araştırmaları bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor” ifadelerinin ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin gerekçelerini anlatması açısından çok anlamlı olduğunu değerlendiriyorum."

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Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada Acemoğlu'na da yer verdi, Acemoğlu'nu kazandığı bu başarıdan dolayı tebrik etti.

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Özgür Özel CHP nobel
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