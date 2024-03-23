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Özgür Özel'den o isimle ilgili dikkat çeken sözler! "Bahçeli'ye dosyalar gittiğinde 'Vallahi ben bunlara inanmam' demedi"

23.03.2024 14:52
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CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da yaptığı konuşmada MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özel, "Cengiz Ergün artık Manisa'ya zulmettiğin günlerin sonu geldi, yeni başkanın adı, artık Ferdi" derken Devlet Bahçeli ile alakalı da çarpıcı ifadeler kullandı. Özel, "Bahçeli'ye bununla ilgili dosyalar gittiğinde Devlet Bey, 'Vallahi ben bunlara inanmam' demedi" dedi.

Özgür Özel'den o isimle ilgili dikkat çeken sözler! "Bahçeli'ye dosyalar gittiğinde 'Vallahi ben bunlara inanmam' demedi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da açıklamalarda bulundu. Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili ifadeleri dikkat çekerken Özel, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le alakalı da çarpıcı sözler söyledi. İşte detaylar...

CHP Lideri Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Manisa demokrasinin kentidir. Ömrümün geçtiği, sokaklarında üç tekerlekli bisiklet çevirerek başladığım, girmediğim, çıkmadığım, bilmediğim köşesi olmayan, herkesi tanıdığım, herkesin beni ve bizi tanıdığı bir yerdeyim.

CHP'nin Manisa Belediye Başkan adayı ise Ferdi Zeyrek'le ilgili açıklama yapan Özel, şu şekilde konuştu:

Ferdi Zeyrek kimin nesidir diye sorsanız bütün Manisa'da tek bir cevap var. O tıraşcı Ahmet'in oğludur. Manisalıların hepsinin berberidir, esnaftır, insandır ve yetiştirdiği evlatları birer pırlantadır. Ferdi'yi özetlemek gerekirse sütte leke yok, Ferdi Zeyrek'te leke yok!

Kent suçlarını durduran Ferdi Zeyrek ile gurur duyuyoruz.

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MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'le ilgili de konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Devlet Bahçeli'ye bununla ilgili dosyalar gittiğinde Devlet Bey, 'Vallahi ben bunlara inanmam' demedi. Bütün Manisa, bütün MHP biliyor ki 'Ya durun ben onun ne mal olduğunu bilmiyor muyum' dedi. Ama AK Parti'nin elindeki dosyalarla esir alınmış bu kişi AK Parti ile MHP'nin kesiştiği noktada yönetilebilecek, AK Parti'nin istediklerini ona verebilecek tek kişiydi. Manisa'nın ne MHP'lisinin ne AK Partilisi'nin içinde bunun gibi Manisa'ya ihanet edecek bir kişi yoktur! AK Parti ile MHP yüzde 50 oy alıyor, nasıl bu hallere düştü söyleyeyim. Karakoca Köyü var Manisa'da. O köye bir ruhsat çıkarıyorlar. Ruhsat ekoturizm ruhsatı. Yani orada ekoturizm yapılacak. Ama Ferdi Zeyrek şüpheleniyor. Diyor ki 3 kilometre yol, binlerce ağaç kesiliyor. ve yürütmeyi durdurma için yine dava açıyor. Davanın dosyası, Türkiye'deki bütün o konuyla ilgili olan kurumlara giderken arsanın sahibine de gidecek ya tebligat ismi, adresi bir bakıyoruz firmanın adı değişmiş. Tebligat Cengiz Ergün'ün kızına gitmiş. Diyoruz ki bu nasıl olur? Meğerse oraya ekoturizm diye alınan yer hanımefendiye çiftlik yapılacakmış, oradaki ağaçlar kesilip oraya bir villa dikilecekmiş, bu konuda mahkemeye başvurulunca meğerse iş bitti diye ruhsat hanımefendiye devredilmiş. O çiftlik için o arsayı Cengiz Ergün kızına verdi, kim durdurdu? Bizim Ferdi.

31 Mart'ta israfı, peşkeşi, partizanlığı bitirmeye, bu vicdanı kara adamlardan, bu gözü dönmüşlerden Manisa'yı kurtarmaya var mısınız? Manisa Büyükşehir'i kime emanet ediyoruz? Ferdi Zeyrek! Cengiz Ergün artık Manisa'ya zulmettiğin günlerin sonu geldi, yeni başkanın adı, artık Ferdi. Hayırlı uğurlu olsun.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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