HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Özgür Özel'den tartışma yaratacak çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Murat Kurum'u adaylıktan çek

Özgür Özel'den tartışma yaratacak çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Murat Kurum'u adaylıktan çek

02.03.2024 14:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 1 aydan az bir süre kala CHP lideri Özgür Özel'den ses getirecek bir çıkış geldi. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un Filistin açıklamalarına tepki gösteren Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. 'Bugün son gün' diyen Özel, "Çağrıda bulunuyorum Murat Kurum'u çek” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den tartışma yaratacak çıkış! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Murat Kurum'u adaylıktan çek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'un seçimi kazanması halinde Gazze'ye insani yardımda bulunacağını söylediğini belirterek, “Gazze'deki çocuklara, Filistin'deki çocuklara yardım yapmak için 31 Mart'ta belediyeyi AK Parti'nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize, vay Filistin'in haline” dedi. Özel, “Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam, bu adayı çeker alırım. Bugün son gün Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum Murat Kurum'u çek” diye konuştu.

OZGUR-OZEL-ERDOGANIN-YERINDE-OLSAM-BU-_20312 (1)

"BURSALILARI KUTLUYORUM"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Şubat'ta açılışına katıldığı CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl ve ilçe başkanlıklarının CHP'nin tarihine yakışır olmasına önem verdiğini söyleyen Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe ve il binalarının görünür olmasını, partimize layık olmasını çok önemsiyorum. Çünkü boşuna söylenmiş bir söz değildir, babaevi. Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. Kuruluş tarihi olarak da 5 Eylül 1919'da toplanan Sivas Kongresi'ni işaret etmektedir. Atatürk'ün kurduğu partinin ilçe başkanlıkları, il başkanlıkları kendisine ve partimize layık olmak durumundadır. Bugün ilçe başkanımızı, yönetimini, önceki başkanlarımızı, yöneticilerini katkı sağlamışlar, teker teker kendilerine teşekkür etti. Ben de kutluyorum ve Bursalıları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Osmangazi'deki babaevine bir çayımızı içmeye davet ediyorum" dedi.

OZGUR-OZEL-ERDOGANIN-YERINDE-OLSAM-BU-_20312 (2)

"BU KADAR UCUZ SİYASET OLMAZ"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum’un İstanbul’un Fatih ilçesindeki İnsani Yardım Vakfı'nı (İHH) ziyaretinde yaptığı açıklamaya tepki gösteren Özel, "Dün Murat Kurum 31 Mart seçimlerinin sonucunu Gazzelilerin beklediğini, Filistinlilerin beklediğini, Batı Şeria'nın beklediğini söyledi. 31 Mart seçim sonuçlarından Gazze'nin umutlanacağını söyleyip, kendisi kazanırsa Gazze'ye insani yardımda bulunacağını, bu yüzden Filistinli çocuklar için 31 Mart seçiminin önemli olduğunu söylemiş. Bir tarafı utanmazlık, bir tarafı riyakarlık, bir tarafı sahtekarlık. Bu kadar ucuz siyaset olmaz.

"VAY BİZİM HALİMİZE"

Bir kez daha gördüm ki bu Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa İstanbul'un felaketi olur. Böyle bir zihniyet olmaz. Bir yandan Recep Tayyip Erdoğan, 'Gazze'deki çocuklara yardım yapamadık, mahcup olduk' diyor. Filistinli çocukları yardımına gidememenin sorumlusu hükümet diyor ki; 'Beni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçerseniz Filistinli çocuklara yardım edeceğim'. Bu kadar insanların aklını alaya alan, yaptığı işi hafife alan ve bu kadar riyakarlıkla bir şey yapmaya çalışan ikinci bir belediye başkan adayı bırakın İstanbul'u, bırakın Marmara'yı, Türkiye'deki 1300 seçim bölgesinde yoktur. Gazze'deki çocuklara, Filistin'deki çocuklara yardım yapmak için 31 Mart'ta belediyeyi AK Parti'nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize, vay Filistin'in haline" ifadelerini kullandı.

OZGUR-OZEL-ERDOGANIN-YERINDE-OLSAM-BU-_20312 (3)

"BUGÜN SON GÜN, MURAT KURUM'U ÇEK"

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Sen İstanbul'a Murat Kurum'u layık görüyorsan, Murat Kurum da '31 Mart’ta kazanırsak Filistin'deki çocuklara yardım yapacağız' diyorsa, daha bundan sonra söyleyecek bir şey yoktur. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam, bu adayı çeker alırım. Bugün son gün Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum Murat Kurum'u çek" dedi.

Konuşmasının ardından SMA Tip-1 hastası olan 3 yaşındaki Havvanur Koca'nın teyzesini kürsüye davet eden Özel, Havvanur'un kampanyasına destek vererek çağrıda bulundu. Özel, konuşmasının ardından partisinin Manisa'da düzenleyeceği programa katılmak üzere kentten ayrıldı. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilin içinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdiOtomobilin içinde ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi
Eski eşini ve kayınpederini acımasızca katletti: ‘Çok öfkelendim’ Eski eşini ve kayınpederini acımasızca katletti: ‘Çok öfkelendim’
Çıplak halde ve toprak zeminde yatıyormuş...Çıplak halde ve toprak zeminde yatıyormuş...
Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum
En Çok Okunan Haberler
Cinayetten beraat etti! Sonrasında söylediği sözden müebbet yedi

Cinayetten beraat etti! Sonrasında söylediği sözden müebbet yedi

Ucuza kiraya verecek ama tek bir şartı var! 4 daire için kiracı arıyor

Ucuza kiraya verecek ama tek bir şartı var! 4 daire için kiracı arıyor

YouTuber Alper Rende Afganistan'a gitti! Gizlice kaydetti

YouTuber Alper Rende Afganistan'a gitti! Gizlice kaydetti

Kocası için 'Survivor'da harem kurdu' denmişti! Harekete geçti...

Kocası için 'Survivor'da harem kurdu' denmişti! Harekete geçti...

Cenazesi tam yakılacakken Hakan Fidan devreye girdi

Cenazesi tam yakılacakken Hakan Fidan devreye girdi

Eski eşini ve kayınpederini acımasızca katletti: ‘Çok öfkelendim’

Eski eşini ve kayınpederini acımasızca katletti: ‘Çok öfkelendim’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.