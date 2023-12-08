HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Özgür Özel'den yıl sonu yemeği: Eski CHP genel başkanlarını orada buluşturacak! Gözler bugünkü Kılıçdaroğlu ziyaretine çevrildi

Özgür Özel'den yıl sonu yemeği: Eski CHP genel başkanlarını orada buluşturacak! Gözler bugünkü Kılıçdaroğlu ziyaretine çevrildi

08.12.2023 09:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceği öğrenildi. Özel, Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki ofisinde ziyaret edecek. Görüşmenin içeriğinde yerel seçimlere dair detaylar dikkat çekerken Özel'in bir başka planı daha ortaya çıktı: Yıl sonu yemeği...

Özgür Özel'den yıl sonu yemeği: Eski CHP genel başkanlarını orada buluşturacak! Gözler bugünkü Kılıçdaroğlu ziyaretine çevrildi

CHP'nin çok konuşulan ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği kurultayında liderlik koltuğuna oturmayı başaran Özgür Özel bugün selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Görüşmenin detaylarını tv100 canlı yayınında aktaran gazeteci Barış Yarkadaş, eski genel başkanların yıl sonu yemeğine dair de ayrıntı verdi. İşte Yarkadaş'ın açıklamaları:

KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİNDE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin yedinci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki ofisinde ziyaret edecek. Bugün (dün) Özgür Özel öğlen saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı ve kendisiyle görüşmek dediğini söyledi. Kemal bey de cuma günü uygun olduğunu Özgür Özel'e ifade etti. Özel ve Kılıçdaroğlu cuma günü muhtemelen saat 14.00 ya da 14.30 civarında Kemal beyin ofisinde buluşacaklar ve baş başa görüşecekler.

"KILIÇDAROĞLU DENEYİMLERİNİ AKTARACAK"

Bu görüşmenin içeriği; bir, öncelikle nezaket ziyareti. Özgür Özel en son konuştuğumuzda Kemal beyi ziyaret edeceğini, Kemal beye saygıda, sevgide, hürmette kusur etmeyeceğini, partisinin eski genel başkanının yani yedinci genel başkanının her zaman kendisi için değerli olduğunu ve bütün partinin de bu şekilde bakması gerektiğini ifade etmişti.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bu nezaket ziyaretinde tabii ki yerel seçime ilişkin de değerlendirmelerde bulunacaklar. Bu ziyaret aynı zamanda Özgür Özel'in yerel seçimdeki yol haritasının şekillenmesine de bence katkı sunacak. Çünkü sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu birçok yerel seçime katıldı; doğal olarak bölgeleri, adayları, partinin güçlü olduğu, zayıf olduğu yerleri biliyor ve bu deneyimlerini aktaracak.

312312

"ESKİ GENEL BAŞKANLARI YIL SONU YEMEĞİNDE BULUŞTURACAK"

Muhtemelen bu ziyaretten sonra bir de yemek planlanıyor. Özgür Özel eski genel başkanlar Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu ve Altan Öymen'i de bir yemekte buluşturacak. Orada da yerel seçim öncesi hem bir birlik, beraberlik görüntüsü verilecek hem de adı geçen siyasetçilerden partiye yerel seçim sürecinde katkıda bulunmaları istenecek. Bu yemek de muhtemelen yeni yıl gelmeden, bir yıl sonu yemeği gibi olabilir."

İlginizi Çekebilir

AK Parti'den 'Başak Demirtaş ve Ahmet Türk' yorumu!

AK Parti'den 'Başak Demirtaş ve Ahmet Türk' yorumu!

 Akşener'in 6'lı masadan kalkması gündem olmuştu! Yaşananları ilk kez açıkladı: 'İtiraz ettim'

Akşener'in 6'lı masadan kalkması gündem olmuştu! Yaşananları ilk kez açıkladı: 'İtiraz ettim'

 CHP'li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer fıtık ameliyatında hayatını kaybetti

CHP'li Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer fıtık ameliyatında hayatını kaybetti

Keşfet

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçil Erzan cezaevinden mesaj gönderdi: '100 bin dolar ödeme yapabiliriz'Seçil Erzan cezaevinden mesaj gönderdi: '100 bin dolar ödeme yapabiliriz'
AK Parti'den 'Başak Demirtaş ve Ahmet Türk' yorumu!AK Parti'den 'Başak Demirtaş ve Ahmet Türk' yorumu!
81 ilde Çengel-4 operasyonu: 189 kişi hakkında işlem yapıldı81 ilde Çengel-4 operasyonu: 189 kişi hakkında işlem yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Barış Yarkadaş Kemal Kılıçdaroğlu
En Çok Okunan Haberler
Kırmızı et fiyatları ile ilgili inceleme başlatıldı! Yeni zamlar kapıda…

Kırmızı et fiyatları ile ilgili inceleme başlatıldı! Yeni zamlar kapıda…

Müstehcen pozları yüzünden gözaltına alınıp bırakıldı! "Evimdeyim" pozu olay oldu

Müstehcen pozları yüzünden gözaltına alınıp bırakıldı! "Evimdeyim" pozu olay oldu

Hepsi milyonlarla oynadı! Nereden nereye... Rakamlar ortaya çıktı

Hepsi milyonlarla oynadı! Nereden nereye... Rakamlar ortaya çıktı

'Gezelim' diye dışarıya çıkardıkları kızı tuvalette dövüp kameraya aldılar

'Gezelim' diye dışarıya çıkardıkları kızı tuvalette dövüp kameraya aldılar

Resmi Gazate'de yayımlandı! AYM "Anayasa'ya aykırı" dedi, o hükmü iptal etti

Resmi Gazate'de yayımlandı! AYM "Anayasa'ya aykırı" dedi, o hükmü iptal etti

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı ölümlü kazada yeni detay! Kusurlu kim? Avukat raporu işaret etti

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı ölümlü kazada yeni detay! Kusurlu kim? Avukat raporu işaret etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

Sevgilisinin yüzüne ayağıyla bastı! O anları bir de videoya çekti

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

A101'e Tommy Hilfiger mont, Skechers ayakkabı geliyor! A101 İnternete Özel Aldın Aldın Katoloğu burada

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Sosyal medya değişim videosunu konuşuyor! "Bu resmen dolandırıcılık"

Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

Arabadan inen kadını kaplan sürükleyerek götürdü

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

"İyi ki almışım" diyeceksiniz! Evde masaj keyfi sunan o cihazı inceledik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.