Özgür Özel'den yıl sonu yemeği: Eski CHP genel başkanlarını orada buluşturacak! Gözler bugünkü Kılıçdaroğlu ziyaretine çevrildi

CHP'nin çok konuşulan ve zaman zaman tansiyonun yükseldiği kurultayında liderlik koltuğuna oturmayı başaran Özgür Özel bugün selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek. Görüşmenin detaylarını tv100 canlı yayınında aktaran gazeteci Barış Yarkadaş, eski genel başkanların yıl sonu yemeğine dair de ayrıntı verdi. İşte Yarkadaş'ın açıklamaları:

KILIÇDAROĞLU'NUN OFİSİNDE BAŞ BAŞA GÖRÜŞME

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin yedinci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki ofisinde ziyaret edecek. Bugün (dün) Özgür Özel öğlen saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı ve kendisiyle görüşmek dediğini söyledi. Kemal bey de cuma günü uygun olduğunu Özgür Özel'e ifade etti. Özel ve Kılıçdaroğlu cuma günü muhtemelen saat 14.00 ya da 14.30 civarında Kemal beyin ofisinde buluşacaklar ve baş başa görüşecekler.

"KILIÇDAROĞLU DENEYİMLERİNİ AKTARACAK"

Bu görüşmenin içeriği; bir, öncelikle nezaket ziyareti. Özgür Özel en son konuştuğumuzda Kemal beyi ziyaret edeceğini, Kemal beye saygıda, sevgide, hürmette kusur etmeyeceğini, partisinin eski genel başkanının yani yedinci genel başkanının her zaman kendisi için değerli olduğunu ve bütün partinin de bu şekilde bakması gerektiğini ifade etmişti.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bu nezaket ziyaretinde tabii ki yerel seçime ilişkin de değerlendirmelerde bulunacaklar. Bu ziyaret aynı zamanda Özgür Özel'in yerel seçimdeki yol haritasının şekillenmesine de bence katkı sunacak. Çünkü sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu birçok yerel seçime katıldı; doğal olarak bölgeleri, adayları, partinin güçlü olduğu, zayıf olduğu yerleri biliyor ve bu deneyimlerini aktaracak.

"ESKİ GENEL BAŞKANLARI YIL SONU YEMEĞİNDE BULUŞTURACAK"

Muhtemelen bu ziyaretten sonra bir de yemek planlanıyor. Özgür Özel eski genel başkanlar Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu ve Altan Öymen'i de bir yemekte buluşturacak. Orada da yerel seçim öncesi hem bir birlik, beraberlik görüntüsü verilecek hem de adı geçen siyasetçilerden partiye yerel seçim sürecinde katkıda bulunmaları istenecek. Bu yemek de muhtemelen yeni yıl gelmeden, bir yıl sonu yemeği gibi olabilir."