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Özgür Özel'e yeni görev: CHP için 12 yıl sonra ilk oldu

25.02.2024 14:59
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir kritik görev daha üstlendi. Üstelik Özel'in görevi bu kez uluslararası çapta. Bu görevle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi 12 yıl sonra Sosyalist Enternasyonal'de yeniden genel başkan düzeyinde temsil edilecek.

Özgür Özel'e yeni görev: CHP için 12 yıl sonra ilk oldu

İspanya'nın başkenti Madrid'de Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı gerçekleşti. İspanya Sosyalist İşçi Partisinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda CHP lideri Özgür Özel Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

12 YIL SONRA YENİDEN

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel'in göreve gelmesinin ardından CHP, 12 yıllık aranın ardından Sosyalist Enternasyonal'in Yürütme Kurulu'nda, Genel Başkan düzeyinde temsil edilecek.

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ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

Özel, göreve seçilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Avrupa'da ve dünyada yükselen aşırı sağa ve otoriter popülizme karşı sosyal demokratların birlikte hareket etmesi gerektiğini savunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Seçilmiş olduğum bu görev, dünyada sosyal demokrasiyi geliştirmek için siyasi akrabalarımızla daha sık temas kurmamızı sağlayacak. Filistin'de yaşanan dram başta olmak üzere Avrupa'da ve dünyada sosyal demokratların seslerinin daha gür çıkması gerekiyor. Bu görevin buna vesile olmasını ümit ediyor ve partimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bütün dünyanın sorunu olan otoriterleşmeye karşı mücadeleye katkı sağlayacağıma inanıyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevi 2022 yılından bu yana parti adına sürdüren Ünal Çeviköz'e katkıları için teşekkür etti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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