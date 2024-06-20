Özgür Özel’in 'bidon kafa' tepkisi Yılmaz Özdil’i kızdırdı: ‘Sana bu iftiranı yedireceğim!’

Gazeteci Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi üzerinden eleştirdiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bu, ‘hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş" sözlerine, "Sana bu iftiranı yedireceğim" diye tepki gösterdi.

Erdoğan ile görüşmesinin yankıları sürerken Özgür Özel, Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın programına katıldı. Çağlayan, Özel'e, Yılmaz Özdil'in kendisine bu konu üzerinden tepki gösterdiğini hatırlattı.

"SEÇMEN OY VERMEDİYSE, 'BİDON KAFA', SİYASETÇİNİN KENDİSİDİR"

Özel ise yanıt olarak, şunları kaydetti:

"Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var.

O, ‘hatamız nerede’ demek yerine, oy vermeyen seçmene ‘bidon kafa’ diyen zihniyet. 47 yıldır ilk kez birinci parti olmamızın sebebi, bu zihniyetten yaşadığımız kopuş. Seçmen dediğin kişi birer insan, işsiz, aç, yoksul, ötekileştirilmiş, yalnız, endişeli. Ona diyorsun ki bu ülkeyi kim yönetsin. Sen ona güven vermediysen, o da sana oy vermediyse bidon kafa olan sensin. Yani, siyasetçinin kendisi. Kafasını duvara vurup nerede yanlış yaptım demesi lazım. Seçmene kafa tutan bir yaklaşımı reddediyorum. Arkadaş, seçmene sövüyor. Bunlar kutuplaşma olmadıkça yaşayamazlar. Sürekli bir kavga ortamı olsun, iki taraf birbiriyle sürekli çatışma halinde olsun biz de bu tarafa mermi satalım... Boşuna endişeleniyorlar, bu içine girdiğimiz süreç ne sorunları çözer, ne tartışmaları bitirir biz ne gidip AK Parti ile koalisyon oluruz. Sen yine de muhalif olursun."

‘SANA BU İFTİRANI YEDİRECEĞİM’

Özel'in sözlerine öfkelenen Yılmaz Özdil ise, sosyal medya hesabından sert çıktı. Özdil, ayrı tweetler halinde Özel'e şunları yazdı:

"Buket Aydın'ın lideri Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.

'Erken seçim istemiyor, AKP'nin toparlanmasına fırsat tanıyor' dediğim için bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.

Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim.

'Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan' dediğim için, 'AKP’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor' dediğim için bana saldıran özgür özel, bu iftiranı sana yedireceğim.

Bana milletvekiliyken yıllarca 'Yılmaz abi' diyen Özgür Özel, şimdi niye çıkıp iftira attığını -gözlüğünü çıkardın ama- gözüne sokacağım."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





