HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Özgür Özel'in zor anları! Cemil Tugay sanarak elini kaldırdığı kişi...

Özgür Özel'in zor anları! Cemil Tugay sanarak elini kaldırdığı kişi...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.02.2024 17:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, yapılacak yerel seçimlere kilitlenmiş durumda. Siyasi partiler seçim mitinglerine tam gaz devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay sanarak başka birisinin elini kaldırdı. Yaşanan o ilginç anlar sonrası hatasının farkına varan Özel, hızla Cemil Tugay'ı bularak elini kaldırdı.

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere iki aydan az bir süre kalmışken partilerin adayları büyük oranda belli oldu. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Karşıyaka Belediye başkanlığı görevini yürüten Cemil Tugay oldu. Cemil Tugay'ın karşısındaki en önemli rakibi AK Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ olarak görülüyor.

CHP lideri Özel, İzmir Dikili'de Halk Buluşması'nda yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi. Halka seslenen Özel, "Birleşin ve kentlerinizi tek adamdan koruyun" diye konuştu. Partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı da sahneye davet eden Özel, "Cemil Tugay'ı size emanet ediyorum" dedi.

2

CEMİL TUGAY SANIP...

Özel, Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada, "İşinde hızlı olan, yatırımları hızlı yapan, bütün dünyadan kaynak bulan, sorunları gören ve hızla çözen benim çok güvendiğim bir adayım var. Aday burada: Cemil Tugay" ifadelerini kullanarak yanındaki kişinin elini kaldırdı.

1 (2)

O kişinin Tugay olmadığını fark ettikten sonra kısa süreli bir gülüşmenin ardından Tugay'ı bularak elini kaldırdı.

Sahnede yaşanan ilginç anlara dair görünüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.


Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de 3 ila 9 metre yer değiştiren bölgeler varTürkiye'de 3 ila 9 metre yer değiştiren bölgeler var
Bakım merkezinde büyük skandal! 'Kafasına tekme attım'Bakım merkezinde büyük skandal! 'Kafasına tekme attım'
Soğuktan, yağmurdan korunmanızı sağlayacak Columbia softshell ceketin fiyatı düştüSoğuktan, yağmurdan korunmanızı sağlayacak Columbia softshell ceketin fiyatı düştü
Anahtar Kelimeler:
İzmir Özgür Özel CHP Cemil Tugay
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Naci Görür'den o il için kritik deprem uyarısı!

Prof. Dr. Naci Görür'den o il için kritik deprem uyarısı!

Her yerde aranıyordu! Tarlada ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti

Her yerde aranıyordu! Tarlada ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti

Cemil Tugay olmadığını anlayınca...

Cemil Tugay olmadığını anlayınca...

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye giren üniversite öğrencisi AIDS'li çıktı!

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye giren üniversite öğrencisi AIDS'li çıktı!

Sagiv Jehezkel, Antalyaspor'un başına bela oldu

Sagiv Jehezkel, Antalyaspor'un başına bela oldu

Erdoğan duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu

Erdoğan duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.