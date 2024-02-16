Özgür Özel'in zor anları! Cemil Tugay sanarak elini kaldırdığı kişi...

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere iki aydan az bir süre kalmışken partilerin adayları büyük oranda belli oldu. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Karşıyaka Belediye başkanlığı görevini yürüten Cemil Tugay oldu. Cemil Tugay'ın karşısındaki en önemli rakibi AK Parti'nin İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ olarak görülüyor.

CHP lideri Özel, İzmir Dikili'de Halk Buluşması'nda yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi. Halka seslenen Özel, "Birleşin ve kentlerinizi tek adamdan koruyun" diye konuştu. Partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı da sahneye davet eden Özel, "Cemil Tugay'ı size emanet ediyorum" dedi.

CEMİL TUGAY SANIP...

Özel, Cemil Tugay'ı halka takdim edeceği sırada, "İşinde hızlı olan, yatırımları hızlı yapan, bütün dünyadan kaynak bulan, sorunları gören ve hızla çözen benim çok güvendiğim bir adayım var. Aday burada: Cemil Tugay" ifadelerini kullanarak yanındaki kişinin elini kaldırdı.

O kişinin Tugay olmadığını fark ettikten sonra kısa süreli bir gülüşmenin ardından Tugay'ı bularak elini kaldırdı.

Sahnede yaşanan ilginç anlara dair görünüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.







