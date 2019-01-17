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Özhaseki, Çankayalı muhtarlarla buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Benden önce (Kayseri'de) 3 dönem CHP'li belediyecilik vardı. Maaşlar ödenemiyordu. İşçilerin birçoğu işe gelmiyordu ve bankamatik memurları etrafı sarmıştı"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemden önce buradaki yönetimin CHP'de olduğunu hatırlatarak, "Maaşlar ödenemiyordu. İşçilerin birçoğu işe gelmiyordu ve bankamatik memurları etrafı sarmıştı." dedi.

Çankaya'daki bir otelde, ilçedeki muhtarlar ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelen Özhaseki, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Özhaseki, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşlar ile belediyeler arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Kayseri'de 1994 yılında belediye başkanı olduğunu anımsatan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"Benden önce (Kayseri'de) 3 dönem CHP'li belediyecilik vardı. Maaşlar ödenemiyordu. İşçilerin birçoğu işe gelmiyordu ve bankamatik memurları etrafı sarmıştı. Şehrin ortasından kapkara ırmak akardı. O gün benden ilk randevu alan haciz memurlarıyken, bıraktığımda kasası dolu dolu bir belediye teslim ettim."

Program sonrasında bir gazeteci Özhaseki'ye, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın, bugün bir televizyon programında kendisine bazı eleştiriler yönelttiğini hatırlattı.

Özhaseki, "Bana Mansur Yavaş ismiyle ilgili soru sormayın. Seçim sonuna kadar sormayın, cevap yok. O eski bildiğiniz çıkarcı politik anlayışlar ile karşılıklı laf dalaşı içerisinde vakit geçirecek hiç zamanım yok. Ben proje anlatıyorum, herkesi dinliyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen de katıldı.

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