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Öztürk Yılmaz'ı bıçaklamıştı! Mahkemede şok sözler: 'Öldürmek isteseydim...'

14.09.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı parti genel merkezinde bıçakla yaralayan Serhat Koç, hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan Koç, "Kastım sadece yara vermekti. Öldürmek istemedim, bilerek sağ bacağına vurdum. Yukarıya da vurabilirdim; ama yapmadım. Öldürmek isteseydim öldürürdüm; ama bunu istemedim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Öztürk Yılmaz'ı bıçaklamıştı! Mahkemede şok sözler: 'Öldürmek isteseydim...'

Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26 ve 27'nci dönem Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, 7 Aralık 2022'de kendisiyle görüşmek için parti genel merkezine geldiğini belirten Serhat Koçu tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan kaçtı. Öztürk Yılmaz, özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, şüpheli Koçu, Bolu Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Koçu, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM ÖLDÜRÜRDÜM'

Serhat Koçu'nun, 'Kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istenilen iddianame kapsamında, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada tutuklu sanık Koçu ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık, yaralama kastıyla hareket ettiğini, amacının öldürmek olmadığını söyledi. Koçu, 'Kasten öldürme' suçunu neden araştırdığı sorusu üzerine, "Yaralamayı araştırdım, adam öldürmeyi araştırmadım" dedi. Olaydaki kastı sorulan Koçu, "Kastım sadece yara vermekti. Öldürmek istemedim, bilerek sağ bacağına vurdum. Yukarıya da vurabilirdim; ama yapmadım. Öldürmek isteseydim öldürürdüm; ama bunu istemedim" ifadelerini kullandı.

Ara kararı açıklayan mahkeme, sanık Serhat Koçu'nun tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 7 Aralık 2023'e erteledi.

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'REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNACAĞIZ'

Yılmaz, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, duruşmanın olaydan 9 ay 7 gün sonra gerçekleştirildiğini belirterek, "Olaya bir siyasi kalkan sağlanmaya çalışılıyor. Biz bugün itibarıyla hakimi reddedeceğiz. Hakim, hakimliğini bilecek ve bu davadan çekilecek. 7 Aralık'taki davaya, çok korumak istediği 'Devlet büyüklerime yapmış olduğu eleştiriden dolayı Öztürk Yılmaz'ı cezalandırıyorum' diyen o şahsın, devlet büyüklerinin tanık olarak dinlenmesini istiyoruz. Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar'ı tanık olarak dinlemek istiyoruz. Bunların bu olayla irtibatı nedir? Bu şahsa kim talimat vermiştir? Türkiye'de eğer bu davanın üzerine gidilmezse, bu siyasi bir davadır, yaralama olayı değildir. Eğer davayı kapatırlarsa, bu adliyenin önüne tarihte görülmemiş bir kamp kuracağım. Türkiye'de yargının bittiğini her dilde uluslararası topluma açıklayacağım" diye konuştu.

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(DHA)

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