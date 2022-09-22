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Pakistan Öner çocuklarının gözü önünde boğazı kesilerek öldürüldü! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

22.09.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de 32 yaşındaki Pakistan Öner, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Pakistan Öner’in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda Öner’in kesici alet yaralanmasına bağlı kemiklerinde kırıklar, vücudunda 49 kesici alet yarası tespit edildiği ve bu yaralardan 14’ünün tek başına öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Pakistan Öner çocuklarının gözü önünde boğazı kesilerek öldürüldü! Korkunç gerçek otopside ortaya çıktı

Mardin'de Emin Öner, eşi Pakistan Öner'i vahşice öldürdü. Eşi tarafından defalarca bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürülen Pakistan Öner'in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda Öner'in eşi tarafından 49 kez bıçaklandığı yer aldı.

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EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLAYIP BOĞAZINI KESTİ

Olay, 16 Eylül’de Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Emin Öner, 9 yıldır evli olduğu Pakistan Öner ve 2 çocuğunu alarak, kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi’ne götürmek üzere yola çıktı. Emin Öner, yolda bilinmeyen nedenle eşi Pakistan'ı defalarca bıçaklayıp boğazını kesti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Pakistan Öner’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Emin Öner, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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SIĞINMA EVİNE YERLEŞMİŞ

Pakistan Öner’in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği; Öner’in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınmaevine yerleştiği ardından da annesinin evine geçtiği belirtildi. Pakistan Öner’in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı öğrenildi.

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KABRİ BAŞINDA AĞITLAR YAKILDI

Pakistan Öner için Dargeçit ilçesinde taziyeevi kuruldu. Taziyeevi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti. Pakistan Öner’in toprağa verildiği Seyit Hasan Mezarlığı’na gelen kadınlar, ellerinde fotoğrafını taşıyarak 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Kadına vurulan eller kırılsın', 'Kadına kalkan eller kırılsın' ve 'Katile idam' sloganları atıp, kabri başında ağıtlar yaktı.

Her şey çocuklarının gözü önünde oldu! Pakistan Öner defalarca bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürüldüHer şey çocuklarının gözü önünde oldu! Pakistan Öner defalarca bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürüldü

KORKUNÇ GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Boğazı kesilerek ve defalarca bıçaklanıp, öldürülen Pakistan Öner’in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda Pakistan Öner’in ölümünün; çoklu kesici alet yaralanmasına bağlı kaburga, omur, pelvis kemik kırıkları ve tiroid kartilaj (boyun) kırığı ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda, Öner’in vücudunda 49 kesici alet yarası tespit edildiği ve bu yaralardan 14’ünün tek başına bile öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

(DHA)

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cinayet kadın cinayeti Mardin
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