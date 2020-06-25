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Pakistan uçağını koronavirüs muhabbeti düşürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Pakistan'da düşen yolcu uçağının ilk raporlarına göre pilotlar kokpitte koronavirüs tartışmasına girdi. Pilotlar bu nedenle uçağın tekerleklerini indirmeyi unuttu. Rapora göre insan hataları sonucu 98 kişinin öldüğü kaza meydana geldi.

Pakistan uçağını koronavirüs muhabbeti düşürdü

Pakistan Uluslararası Havayollarına ait bir Airbus A320'nin yerleşim düşmesine ilişkin yapılan araştırma ilginç detayları ortaya çıktı.

98 kişinin öldüğü kaza sonra başlatılan soruşturmanın raporuna göre uçak insan hatası nedeniyle düştü.

Önrapor niteliği taşıyan soruşturma sonuçlarına göre, pilotlar kokpitte corona virüs tartışmasına tutuştu. Kulenin inmeyin uyarısını dikkate almayan pilotlar uçağı piste indirmek istedi. Ancak uçağın tekerlekleri açılmamıştı.

Ayrıca rapora göre uçağın irtifası inişe uygun değildi. Kule pilotlara ikinci kez deneme yapması için inmeme tavsiyesinde bulundu. Pilotlar bu uyarıyı da görmezden geldi.

Öte yandan ilk denemede uçağın motorlarından biri alev aldı ancak ikinci iniş denemesinde kule pilotlara bu sorunu söylemedi.

Ülkenin Havacılık Bakanı Sarwar Khan, "Pilot ve yardımcı pilot corona virüs salgını üzerine yaptıkları konuşma nedeniyle dikkatlarini kaybetmişlerdi. Aileleri etkilenmişti ve zihinlerinde virüs vardı" dedi.

Khan, "Maalesef pilotler kendilerine çok güveniyordu" şeklinde konuştu. Havacılık Bakanı ülkedeki pilot kalitesindeki soruna da dikkat çekti.

Khan geçen yıl yapılan çalışmalara göre ülkedeki 860 aktif pilotun 262'sinin ya lisansı sahte ya da pilotlar sınavlarda kopya çektiğini söyledi.

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