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Pakistan'da askeri eğitim uçağının düşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 13:39 | Son Güncelleme

Türkiye, Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait askeri uçağın Ravalpindi şehrinde düşmesi dolayısıyla Pakistan hükümeti ve halkına taziyelerini bildirdi

Türkiye, Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait askeri uçağın Ravalpindi şehrinde düşmesi dolayısıyla Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askeri uçağın düşmesinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Söz konusu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

PAF'a ait eğitim uçağının bugün başkent İslamabad yakınlarında evlerin arasına düşmesi sonucu 5'i askeri personel 17 kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Pakistan

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