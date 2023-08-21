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Palayla ortalığı kan gölüne çevirdi, Türk bayrağı açıp bağırdı! Diyarbakır'da dernekteki vahşetin arkasından 'kumar' iddiası çıktı

21.08.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir dernekte ortalığın pala ile kan gölüne döndüğü dehşetten çok çarpıcı yeni detaylar ortaya çıktı. Kadri Sonaçan (42), derneğe gidip kendisine kapıyı açanlara palayla saldırmıştı. Ekipler olay yerine kısa sürede gelirken Sonaçan'ı elinde Türk bayrağıyla balkonda bağırırken görüp duyanlar şoke oldu. Yaralanan B. H. ise panik içinde kaçacak yer arıyordu. Sonaçan vahşeti neden işlediğini ilk kez anlattı.

Palayla ortalığı kan gölüne çevirdi, Türk bayrağı açıp bağırdı! Diyarbakır'da dernekteki vahşetin arkasından 'kumar' iddiası çıktı

Elinde palayla derneğe gelen Kadri Sonaçan kendisine kapıyı açan Sadık İpek'i (57) öldürüp B. H.'yi (57) yaraladı. 42 yaşındaki adam 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Sonaçan'ın, öldürdüğü Sadri İpek hakkındaki kumar iddiası dikkat çekti.

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KAPIYI AÇAR AÇMAZ SALDIRDI

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Dicle Sokak’taki Merih Apartmanı’nda bulunan Diyarbakır Genç Müzisyenler Derneği’nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2’nci katındaki derneğe gelen Kadri Sonaçan, kendisine kapıyı açan Sadık İpek ve B. H.’ye saldırdı.

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Bu sırada B. H., bir odaya sığınarak kapıyı kapatıp sandalye ile destek verdi.

TÜRK BAYRAĞIYLA BAĞIRMAYA BAŞLADI

Sesler üzerine mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese gelirken, bu sırada Kadri Sonaçan, balkona çıkarak elindeki Türk bayrağıyla bağırmaya başladı. İçeri giren ekipler, Sonaçan’ı gözaltına aldı.

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PALALI SALDIRIDA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yapılan kontrolde Sadık İpek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan B. H. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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Sadık İpek

Sadık İpek’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. B. H. İse tedavisinin ardından taburcu edildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Kadri Sonaçan, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemede verdiği ifadede Sadık İpek’in kendisini kumara alıştırdığını ve olayı bu sebeple gerçekleştirdiğini öne süren Sonaçan, 'Tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(DHA)

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