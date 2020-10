Pandemi döneminde diyet yapmak riskli mi? Uzman diyetisyenlerden uyarı geldi!

Covid-19 virüsüne karşı vücut direncinin güçlü tutulması gerektiğini belirten Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyenlerinden Şenay Aslan Altındirek, “Pandemi sürecinde zayıflama diyeti uygulamak bağışıklık sisteminizi olumsuz şekilde etkileyebilir. Obeziteden korunmak için sağlıklı beslenmeye, günde 2 litre su içmeye ve fiziksel aktivitelerimizi artırmaya dikkat etmeliyiz. Basit karbonhidrat ve doymuş yağ oranı yüksek besinlerden uzak durmalıyız. Günde mevsimine uygun olan meyve ve sebze grubundan en az 5 porsiyon tüketmemiz bağışıklık sistemimiz üzerinde olumlu etki yapacaktır” şeklinde konuştu.

PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIKLI BESLENME

Uzman Diyetisyen Şenay Aslan Altındirek, pandemi sürecinde sağlıklı beslenme ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Sağlıklı beslenme, yaşamın sürdürülmesi, büyüme ve gelişme, sağlığın korunması ve üretken olmak için besinlerin vücutta kullanılmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme, yaşamın her sürecinde gereklidir. Yeterli ve dengeli beslenme; vücudumuz için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır. Besinler içerdikleri besin öğelerine göre 5 grupta toplanırlar. Bunlar; Süt ve ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu, ekmek ve tahıllar grubu, sebze grubu ve meyve grubudur. Yeterli ve dengeli beslenmek için her öğünde her besin grubundan tüketmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.