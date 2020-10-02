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Pandemi döneminde diyet yapmak riskli mi? Uzman diyetisyenlerden uyarı geldi!

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2020 16:07 | Son Güncelleme

Pandemi döneminde diyet uyarısında bulunan Uzman Diyetisyen Şenay Aslan Altındirek, koronavirüsten korunmaya çalıştığımız şu süreçte zayıflama diyeti uygulamanın bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Vücut direncinin çok önemli olduğunu söyleyen Altındirek, dikakt edilmesi gerekenleri anlattı.

Pandemi döneminde diyet yapmak riskli mi? Uzman diyetisyenlerden uyarı geldi!

Covid-19 virüsüne karşı vücut direncinin güçlü tutulması gerektiğini belirten Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyenlerinden Şenay Aslan Altındirek, “Pandemi sürecinde zayıflama diyeti uygulamak bağışıklık sisteminizi olumsuz şekilde etkileyebilir. Obeziteden korunmak için sağlıklı beslenmeye, günde 2 litre su içmeye ve fiziksel aktivitelerimizi artırmaya dikkat etmeliyiz. Basit karbonhidrat ve doymuş yağ oranı yüksek besinlerden uzak durmalıyız. Günde mevsimine uygun olan meyve ve sebze grubundan en az 5 porsiyon tüketmemiz bağışıklık sistemimiz üzerinde olumlu etki yapacaktır” şeklinde konuştu.

PANDEMİ SÜRECİNDE SAĞLIKLI BESLENME

Uzman Diyetisyen Şenay Aslan Altındirek, pandemi sürecinde sağlıklı beslenme ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’Sağlıklı beslenme, yaşamın sürdürülmesi, büyüme ve gelişme, sağlığın korunması ve üretken olmak için besinlerin vücutta kullanılmasıdır. Yeterli ve dengeli beslenme, yaşamın her sürecinde gereklidir. Yeterli ve dengeli beslenme; vücudumuz için gerekli olan enerji ve besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır. Besinler içerdikleri besin öğelerine göre 5 grupta toplanırlar. Bunlar; Süt ve ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu, ekmek ve tahıllar grubu, sebze grubu ve meyve grubudur. Yeterli ve dengeli beslenmek için her öğünde her besin grubundan tüketmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

'GÜNÜN EN ÖNEMLİ ÖĞÜNÜ SABAH KAHVALTISIDIR'

Uzman Diyetisyen Şenay Aslan Altındirek sözlerine şöyle devam etti:

’’Yeterli ve dengeli beslenmeye uygun olacak şekilde günde 3 ana öğün tüketmeliyiz. Öğün atlamamalıyız. Günün en önemli öğünü sabah kahvaltısıdır. Sabah kahvaltı yaparak güne başlamalıyız. Ara öğünlerde süt, yoğurt, meyve, ayran gibi kalorisi düşük, sağlıklı besinler tercih etmeliyiz. Sıvı tüketimi, metabolizmanın düzenli çalışması ve bağışıklık sistemi için önemlidir. Yetişkin bireylerin günde 8-10 su bardağı su tüketilmesi gerekmektedir. Obezite, vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal ve aşırı yağ birikmesidir. Obeziteyi belirlemek için Beden Kütle İndeksi kullanılır. Obeziteden korunmada, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite önemlidir. Pandemi sürecinde zayıflama diyetini uygulamak sağlığımızı ve bağışıklık sistemimizi olumsuz şekilde etkileyebilir. Bunun yerine sağlıklı beslenerek, fiziksel aktivitemizi hareketli tutarak ve düzenli uyuyarak bağışıklık sistemimizi güçlü tutabiliriz."

İHA

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