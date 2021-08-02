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Pandemi engel olmuştu! Ordu'da çifte düğün mutluluğu

02.08.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da iki kardeşin düğünü aynı gün düzenlenen organizasyonla bir arada yapıldı. Kumru ilçesinde ikamet eden iki erkek kardeşten birinin pandemi nedeniyle iptal olan düğünü yasakların kalkmasının ardından kardeşininkiyle birlikte gerçekleştirildi. Aile, çifte düğün yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Pandemi engel olmuştu! Ordu'da çifte düğün mutluluğu

Ordu’da iki kardeş aynı gün düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.
Ordu'nun Kumru ilçesinde ikamet eden iki erkek kardeş olan Aziz Eyilikçi, Nursemin Görü ile Kadir Eyilikçi ise Eda Erdin ile hayatlarını birleştirdi.

KARDEŞLER İSTEDİ

Baba Şenol Eyilikçi oğullarının isteği doğrultusunda iki düğünü bir arada yaptıklarını belirtti. Genç çiftlerin mutluluğu gözlerinden okunurken, çiftlerden Aziz Eyilikçi, “Pandemi nedeniyle kardeşimin düğünü iptal olmuştu. O süreçte bende evleneceğim eşimi buldum ve pandemi sonrasında beraber düğün yapmaya karar verdik. İyi ki kardeşimle aynı gün evlenmişim. Kendisine ve eşine mutluluklar dilerim” dedi.

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"ÇİFTE MUTLULUK YAŞADIK"

"Abimle aynı gün evlendiğim için mutluyum" diyen diğer damat Kadir Eyilikçi ise, “Pandemi nedeniyle düğünümüzü ertelemiştik. Şimdi ise düğünümüzü birlikte yaptık. Ailelerimizde bizlere destek oldular ve çifte mutluluk yaşadık” diye konuştu.

Düğünde çiftler dans edip, çiftetelli oynayarak eğlendi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
pandemi Ordu
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