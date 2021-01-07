Pandemi Google Play ve App Store’a yaradı

Bilindiği üzere günümüzde yaygın olarak kullanılan 2 farklı mobil işletim sistemi bulunuyor. Birisi Apple’ın sadece kendi cihazlarında kullandığı iOS, diğeri ise Google’ın geliştirdiği açık kaynak kodlu işletim sistemi Android.

TOPLAM GELİR DUDAK UÇUKLATTI

iOS kullanıcıları uygulama tedarikini App Store üzerinden gerçekleştirirken, Android kullanıcıları ise genelde Google Play’i tercih ediyorlar. Bu iki uygulama mağazası 2020’de toplam 111 milyarlık gelirle yeni bir rekora imza attı.

Peki ne oldu da hem App Store, hem de Google Play’in gelirleri bir anda uçuşa geçti? Aslında yanıt son derece basit. Pandemi.

Malum 2020 koronavirüs salgınının gölgesinde geçen bir yıl oldu. Pek çok ülkede sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Bu yasaklar çerçevesinde insanlar evlerine kapandılar ve günlerce dışarı çıkmadılar.

Hal böyle olunca mobil oyunlara ve uygulamalara olan ilgi de arttı. Dolayısıyla Google Play’le birlikte App Store’un da gelirleri tavan yapmış oldu.

Sensor Tower tarafından açıklanan rapora göre, hem Google Play’in, hem de App Store’un gelirleri bir önceki yıla yani 2019’a oranla yüzde 30’un üzerinde bir artış gösterdi.