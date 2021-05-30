Pandemide spor salonuna gidemeyen bisiklete hücüm etti!

Pandemiyle birlikte virüsün en hızlı yayılım gösterdiği toplu taşımadan kaçmak isteyenler ile alınan tedbirler kapsamında spor salonlarının kapalı olması, bisikletli sayısının her geçen gün artmasına neden oldu. Havaların ısınması ise, bisiklet satışını hızlandırdı. Fatih Haşim İşcan Geçidi'ndeki bisikletçiler, satışlardan oldukça memnun.

"ESKİDEN HAFTADA BİR BİSİKLETE BİNİYORDUM"

Sahil yolunda bisiklete binen Emir Uğur Çağdaş,"Pandemi zamannda özellikle sahilde güzel oluyor, spor oluyor. Pandemiden önce haftada bir kere biniyordum gezinti olsun diye, şimdi ise canım sıkıldıkça bisiklete biniyorum" diye konuştu.

"SPOR SALONLARI KAPALI OLMASA, ONU TERCİH EDERDİM"

Spor için bisiklete bindiğini söyleyen Burak Salih Bilgin de "Evde durdukça hantallaştığımı hissediyorum, o yüzden böyle turlara çıkıyorum. Futbolcu olduğum için hem bacaklarımı güçlendiriyor, hem sahil havası almış oluyorum. Bisikletle çıktığım zamanlar, 8-9 kilomtrelik turlar yapıyorum. Spor salonları açık olsa, kesinlikle spor salonlarını tercih ederdim. Daha profesyonel spor yapma olağınımız oluyor" dedi.

"SABAH AKŞAM BİSİKLETE BİNİYORUM"

Pandemi döneminden önce de bisiklet sürdüğünü söyleyen Duygu Oynargül, "Sekiz aylık kızım var, doğum sonrası spor salonları kapalı olduğu için bisiklet kullanmayı ihmal etmiyorum. Her sabah ve akşam Caddebostan Sahili'nde bisiklet sürüyorum. Böylelikle hem kondisyon sağlıyorum. Hem de kilolarımı verdim" şeklinde konuştu.