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Pandemiden kaçan burada huzur buldu! Limni Gölü hayran bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 12:07 | Son Güncelleme

Zigana Dağı'nda yer alan Limni Gölü, güzelliği ile doğaseverleri kendisine hayran bırakıyor. Tarihi İpek Yolu'nun en zorlu geçitlerinden birisi olan Zigana Dağı'nın yamacındaki Limni Gölü Tabiat Parkı, sonbaharın da etkisiyle doğanın tüm güzelliklerini bir araya topladı. İşte koronavirüs pandemisinden kaçmak isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği Limni Gölü...

Pandemiden kaçan burada huzur buldu! Limni Gölü hayran bıraktı

Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte yer alan "Zigana’nın nazar boncuğu" olarak bilinen Limni Gölü’nün güzelliklerini 1 Haziran’da başlayan yeni normal sürecinin ardından 100 bini aşkın doğasever doyasıya yaşadı.

Yeni tip Korona virüs hastalığı (Covid-19) salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı göl kenarındaki tesiste her ziyaretçinin ateşi girişte ölçüyor, maskesiz girişlerine izin verilmiyor.

Geçmiş yıllarda bu günlerde kapanma hazırlığı yapılan tesiste bu yıl havaların sıcak olması nedeniyle yoğunluk yaşanırken işletmeciler kar yağıp yol kapanıncaya kadar tesisi açık tutacaklarını belirtti.

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'İLK DEFA BU ZAMANDA BÖYLE BİR YOĞUNLUK OLUYOR'

Limni Gölü Tabiat Parkı İşletmecilerinden Abdullah Eroğlu ise 1 Haziran’da başlayan tedbirler kapsamında açtıkları tesiste güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi. Eroğlu “Hem konaklamada hem günübirlik ziyarette güzel bir sezon geçirdik. İlk defa bu zamanda böyle bir yoğunluk oluyor. Normalde bu dönemlerde daha sakin olurduk. Toparlanmaya başlıyorduk. Şuanda havaların da sıcak olması nedeniyle yoğun ilgi var” diye konuştu.

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1 Haziran’dan bugüne kadar pandemiye rağmen ziyaretçi sayılarının 100 bini aştığını kaydeden Eroğlu, “İnsanlar buraya dinlenmek, kafa dağıtmak, şehrin stresinden kaçmak için geliyor. Önceki dönemlerde hafta içleri insanlar çalışıyor, çocuklar okula gidiyordu. Şimdi bu zamanları temiz havaya kaçarak değerlendiriyorlar. Havalar böyle giderse kar yağıp yollar kapanıncaya kadar hizmet vermeye devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu hastalıktan da biran önce kurtarırız” ifadelerini kullandı.

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Eroğlu ayrıca son 2 yıldır gölün sonbahar mevsiminde normal seviyesinden 5-6 metre çekildiğini bu yıl özellikle yaz mevsiminin yağışsız geçmesi nedeniyle böyle bir durumla karşılaştıklarını da sözlerine ekledi.

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Ailesi ve arkadaşlarıyla Trabzon’dan Limni Gölü Tabiat Parkı’nı gelerek dinlenmeyi tercih eden Melik Reis ise “Buraya tatilden fırsat bularak çocuklarımızla birlikte eğlenmek için 5-6 aile Trabzon’dan geldik. Gelirken bisikletimi de getirdim. Böyle güzel bir yerde bisiklet yollarının olması daha güzel olurdu. Kısıtlı da olsa büyük bir keyif. Temiz hava, güzel bir manzara eşliğinde ailelerin eğlenebileceği güzel bir mekan” diye konuştu.

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