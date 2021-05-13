Panik anları kamerada! İstanbul'da metro inşaatında patlama

Pendik'te yapımına devam edilen Kaynarca-Pendik Tuzla metrosunda patlayıcılardan artan kısmın kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüller patladı.

Patlama anı ve sonrasında yaşanan panik anları ise bir otomobil ve güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil kamerasına yansıyan görüntüde, patlama sonrası ortaya çıkan toz bulutu ve yolun karşısındaki binanın kırılan camlarının dökülmesi yer aldı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde ise patlamanın ardından kapı sallanırken, işyerinde bekleyen müşteriler panikle pencerelerden kaçıyor.

Kaynak: DHA



