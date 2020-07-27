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Panter ve leopar çiftinin fotoğrafı viral oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2020 13:16 | Son Güncelleme

Bir vahşi yaşam fotoğrafçısı tarafından çekilen ve birbirini eş olarak seçen leopar ve siyah panterin muhteşem fotoğrafı viral oldu.

Panter ve leopar çiftinin fotoğrafı viral oldu

“Ölümsüz Çift” adlı bu inanılmaz fotoğraf Mithun H. tarafından çekildi. Son dört yıl içinde birçok kez Hindistan’ın Karnatak şehrindeki Kabini ormanlarında dolaşırken görülen leopar ve panterin bir süre sonra çift olduğu söyleniyor.

Mithun daha önce panter Saaya’yı ve Cleopatra adlı leoparı ayrı ayrı fotoğraflamış olsa da, ilk kez çifti birlikte görüntüleme şansı yakaladı. Mithun’un çektiği fotoğraflar kesinlikle nefes kesici.

Çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Mithun, paylaşınında şu notu yazdı;

“Saaya ve Cleopatra 4 yıldır birbirlerine kur yapıyordu ve şimdi birlikteler. Onlar efsanevi krallıklarında soğukkanlı bir şekilde yürüdükçe orman canlanıyor. Çiftler genelde birlikte hareket etse de, erkek sorumluluk alarak dişisini arkadan takip eder. Ancak bu ilişkide sorumluluk alarak panteri takip eden kesinlikle Cleo.
Nefes kesen bu fotoğraflar, yalnız bir geyiğin alarma geçerek bana haber vermesi sayesinde olağan üstü bir kış sabahında çekildi.”

Mithun’un paylaştığı olağan üstü fotoğraflar, şaşırtıcı olmayan bir şekilde insanların yoğun ilgisine maruz kaldı.

Fotoğraflar, Karnataka’nın en popüler vahşi yaşam noktasından biri olan Kabini Ormanı’nda çekildi.


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