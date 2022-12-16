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Pantolon belini daraltmak için terziye gitmenize gerek kalmayacak! Pantolonu anında daraltacak tüyo

16.12.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetler kumaş kalitesi, yanlış yıkama ve hızla kilo verme nedeniyle zamanla bollaşabiliyor. Bu sorun kombin yaparken kötü görünümlere sebep oluyor. Üzerimdeki parçaların güzel durması için belimize tam oturması gerekiyor. Bollaşan pantolonlarınız için tek çarenin terziye gitmek olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. TikTok'ta paylaşılan kıyafet hilesi ile pantolonu anında daraltabilirsiniz.

Pantolon belini daraltmak için terziye gitmenize gerek kalmayacak! Pantolonu anında daraltacak tüyo

Bollaşan pantolonlarınızdan şikayetçiyseniz ve terziye gitmeye zaman bulamıyorsanız en doğru yerdesiniz! Bol gelen pantolonlar için hızlı ve pratik bir çözüm arıyorsanız TikTok'ta paylaşılan pantolon daraltma tüyosunu kesinlikle denemelisiniz.

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Paylaşılan kıyafet hilesine göre pantolonu daraltmak için tek ihtiyacınız olan malzeme her evde bulunan bir çengelli iğne.

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Çengelli iğneyi bol gelen kısıma takmanız gerekiyor.

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Ardından genellikle kumaş pantolonlarda bulunan kancayı çengelli iğneye takarak bol gelen kumaş pantolonunuzu anında daraltabilirsiniz.

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