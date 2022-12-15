'Pantolonsuz' trendi giderek yayılıyor! Soğuk havayı umursamadan iç çamaşırlarıyla geziyorlar

Geçen sene soğuk kış günlerinde kat kat giyinmenin moda olmasıyla birlikte üşümemek için birçok farklı kıyafet tüyosu bulunmuştu. Kadınlar hem şık hem de konforlu kombinler yapabiliyordu. Bu sene ise özellikle Kasım ayında artış gösteren iç çamaşırlarıyla sokakta dolaşma trendi görenleri şaşırtıyor. Bu trendin öncüsünün Kendall Jenner olduğu düşünülüyor.



Bella Hadid'de sonbahar aylarının son günlerinde New York'da iç çamaşırıyla dolanarak soğuk havaya rağmen bu trendi uyguladığını göstermişti. Kombinini yüksek beyaz çoraplar, modaya uygun mini botlar ve bir deri ceket ile eşleştirilen model, külotlarıyla dünyayı umursamıyor gibiydi.



Kylie Jenner, bir markanın Paris moda haftası şovuna katılırken Ekim ayında siyah çoraplarla eşleştirilmiş külot giymeye cesaret etti. Instagram hesabında paylaştığı gönderiye "Pantolon yok, sorun yok" yazdı.



Taylor Swift bile 2022 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde David Koma göz kamaştırıcı kafes eteği ve altına siyah bir bodysuit giyerek trende girdi.



“The Crown” yıldızı Emma Corrin, Brooklyn Müzesi'nin Thierry Mugler sergi açılışı için kırmızı halı görünümü için sade siyah bir body giyerken, Lourdes Leon iç çamaşırlarıyla şeffaf bir tayt giydi.



Rita Ora, Londra'daki Moda Ödülleri'nde tangasını sergileyerek şeffaf dip trendini sarstı. Model Georgia Fowler, Kasım ayındaki GQ Yılın Erkekleri Ödülleri için iç çamaşırı yerine transparan bir etek tercih ederken, Emily Ratajkowski, W Magazine'in Ekim ayındaki 50. yıl dönümü kutlaması için bir tanga üzerine file bir elbise giydi.



Bu trend muhtemelen yakın zamanda da kaybolmayacak. Pantolon gibi külotlar, 2023 ilkbahar koleksiyon gösterilerinde birçok podyumda boy gösterdi.

