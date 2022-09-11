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Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem! Deprem anı kameralara böyle yansıdı: Çok korkutucu

11.09.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneybatı Pasifik'teki Papua Yeni Gine, 7,6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kainantu bölgesindeki deprem, 80 kilometre derinlikte gerçekleşti. Papua Yeni Gine depreminin ardından tsunami uyarısı verildi. Depreme dair korkutan anlar ise kameralara yansıdı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine'nin Kainantu bölgesinde yerel saatle 09.45 sıralarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 80 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, başkent Port Moresby'e kadar hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

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Yollarda, binalarda hasar meydana gelirken, binalardan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düştü.

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TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Depremin ardından Papua Yeni Gine ve Endonezya kıyılarına yönelik tsunami uyarısı verildi.

Ancak kısa süre sonra uyarı kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Papua Yeni Gine tsunami
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