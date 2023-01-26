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Para dolu çantayı çay içtiği kıraathanede unuttu!

26.01.2023 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da bir kıraathanede bulunan çantanın içinden 166 bin lira çıktı. Çantayı kaybeden kişinin durumu polis ekiplerine bildirmesiyle, çanta sahibine teslim edildi.

Para dolu çantayı çay içtiği kıraathanede unuttu!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kıraathanede unutulan ve içinde 166 bin lira olan çanta, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Turgutlu'ya arsa satın almak için gelen Rasim Vargün, mal sahibiyle anlaşamayınca Manisa'ya döndü.

Turgutlu'ya gelirken yanında getirdiği içinde para olan çantayı ilçede çay içtiği kıraathanede unuttuğunu fark eden Vargün, durumu polise bildirdi.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Polis, Şehitler Mahallesi Şehit Oğuz Erbay Sokak'taki kıraathane sahibinin muhafaza ettiği çantayı teslim aldı.

Ekipler, içinde 166 bin lira bulunan çantayı sahibine ulaştırdı. Rasim Vargün, polis ekiplerine ve kıraathane sahibine teşekkür etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa para çanta

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