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  4. Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! CHP'den açıklama geldi: "Sarıyer CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019'da satın alınmasıyla ilgili"

Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! CHP'den açıklama geldi: "Sarıyer CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019'da satın alınmasıyla ilgili"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
11.03.2024 19:00
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Bir ofiste para sayma görüntülerinin yer aldığı video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerdeki kişilerin CHP'li olduğu iddialarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada videonun 2019 Aralık ayında çekildiği ve Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasının satın alınması süreciyle ilgili olduğu belirtilerek "Sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Görüntülerin kayda alındığı yer İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatının ofisidir" denildi.

Para sayma görüntüleri gündem olmuştu! CHP'den açıklama geldi: "Sarıyer CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019'da satın alınmasıyla ilgili"

Sosyal medyada gündem olan ofiste para sayma görüntülerinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınmasıyla ilgili olduğu belirtilirken, bir de evrak paylaşıldı.

"EVRAK BUNUN KANITIDIR"

CHP'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir. Açıklamada sunulan evrak da bunun kanıtıdır. Evrakın düzenleme tarihi 9 Aralık 2019'dur. Güvenlik kamerası görüntüleri, her ne kadar 10 Aralık 2019'u gösterse de gerçek tarih evraktan da anlaşılacağı üzere 9 Aralık 2019'dur."

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"BİLGİSİ DAHİLİNDE SIZDIRILDI"

"4,5 yıl sonra servis edilen görüntülern amacı kuşkusuz CHP ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır. Hele hele 4,5 yıl önceki olayı 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP Kurultayı ile ilişkilendirmek eşyanın tabiatına aykıdır. Güvenlik kameraları görüntülerinin kayda alındığı yer CHP İstanbul İl Başkanlığı binası değil, mal sahibinin avukatı Gökhan Taşkapan'ın avukatlık ofisidir.
Bu görüntüleri söz konusu avukatın bilgisi dahilinde sızdırıldığı alenidir."


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