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  4. Toplu firar: En az 100 mahkum kaçtı

Toplu firar: En az 100 mahkum kaçtı

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

Paraguay'da 75 erkek mahkumun kaçışından bir gün sonra, en az 26 tutuklu komşu ülke Brezilya'nın kuzeyindeki bir cezaevinden firar etti.

Toplu firar: En az 100 mahkum kaçtı

Acre eyaleti Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Brezilya'daki Rio Branco hapishanesindeki mahkumların hücrelerindeki duvardan delik açtıklarını ve kaçacakları mesafeyi ölçmek için kıvrılarak birbirine bağlanmış çarşafları kullandıklarını açıkladı.

Brezilya'daki ulusal bir gazete olan O Globo'ya göre pazar günü Paraguay'daki cezaevinden kaçanlarla pazartesi günü yaşanan firar olayının kahramanları aynı çeteye üyeydi. Ancak resmi makamlar, iki ülkedeki firari mahkumların "İlk Sermaye Komutanlığı" olarak bilinen mafyaya üye olduğu bilgisini doğrulamadı.

Bu arada Brezilya polisi, Paraguay'daki Pedro Juan Caballero Hapishanesi'nden pazar günü kaçan 75 mahkumdan en az birinin yakalandığını açıkladı. Paraguay'daki kaçakların 40'ının Brezilyalı olduğu bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
Paraguay brezilya 100 MAHKUM firar

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