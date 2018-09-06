Paraguay'ın elçilik kararı İsrail'i kızdırdı Filistin'i sevindirdi

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – Paraguay'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıma kararı, Filistin’de memnuniyetle karşılanırken, İsrail’de tepkilere yol açtı. Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni yaptığı açıklamada, mayıs ayında Kudüs'e taşınan İsrail'deki büyükelçiliklerinin yeniden başkent Tel Aviv'e alınacağını belirterek, "Paraguay, Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyor." dedi. Aynı zamanda Paraguay Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, söz konusu adımın İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgali ve Kudüs'ü başkent ilan etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 20 Ağustos 1980 tarihinde aldığı 478 sayılı karar gereğince ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki’nin talebi üzerine atıldığı belirtildi. - İsrail tepki gösterdi İsrail yönetimi, Paraguay'ın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıyacağını açıklamasının ardından Paraguay'daki büyükelçiliğini kapatma kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Paraguay'ın büyükelçiliğini tekrar Kudüs'ten Tel Aviv'e taşıyacağını duyurmasının ardından İsrail'in Paraguay büyükelçiliğini kapatacağı ve büyükelçinin istişare için İsrail'e geri çağrılacağı belirtildi. Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun dışişleri bakanlığına İsrail’in başkent Asuncion’daki büyükelçiliği kapatma talimatı verdiği belirtilerek, “İsrail Paraguay’ın bu istisnai kararını iki ülke ilişkilerini derinden zedeleyecek tehlikeli bir adım olarak görüyor.” ifadelerine yer verildi. - Filistin Paraguay’ın kararından memnun Filistin Devlet Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Paraguay’ın bu adımının Filistin’in diplomatik çabalarının sonucu olduğu belirtilerek şunlara yer verildi: “Bu karar, uluslararası meşruiyet kararları ile uyumludur. Bu adım Filistin diplomatik çabalarının sonucudur. Ayrıca elçiliklerin Kudüs'e taşınmasının Ortadoğu barış süreci üzerinde oluşturduğu risk ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğini gösteriyor.”