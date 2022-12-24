‘Paranın geldiğini gördüğüm için…’ Hepsine bir arkadaşları önerdi! Milyonlarca dolar bir anda yok oldu

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada dolandırıcılar az yatırımla çok kar etme hayali kurdurarak kendilerine çektikleri kişileri kandırıyor ve paralarını alıyor. Dolandırıcıların yaygın olarak kullandığı yöntemlerden bir tanesi de ponzi sistemi. Sistem bu defa bir otel uygulaması üzerinden tasarlandı. Dolandırıcılar, sisteme katılan kişilere yüzde 100'ün üzerinde kar etme yalanı uydurdu ve bu yalana inanan 50 bin kişi bir gün sisteme giremediklerinde kandırıldıklarını anladı. Dünyaca ünlü bir otel zincirinin ismini kullanan dolandırıcılar bir anda ortadan kaybolunca, mağdurlar otel zincirine ulaştı fakat o ünlü otelin bu uygulama ve sistemle hiçbir ilgisinin olmadığını anlaşıldı. 6 bin 500 dolar para kaybettiğini söyleyen bir mağdur, başlarda çok para kaybettiğini düşündüğünü ancak binlerce insanı dolandırdıklarını öğrendiğinde aslında kendisinin kaybettiği paranın çok küçük bir miktar olduğunu anladığını belirtti. İşte akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayının ayrıntıları...

"ÇOK PARA KAYBETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORDUM! MEĞER..."

ATV Haber’de yer alan habere göre; mağdur olduğunu söyleyen vatandaşlardan biri “3 bin dolar üzeri olan bir mağduriyet durumum var” derken bir başkası ise “İçeride 6 bin 500 dolar param kaldı. Binlerce insanı dolandırmışlar.” şeklinde konuştu.

Yüksek kar hayali yine vurgunla bitti. Son tuzağın öznesi dünyaca ünlü bir otel, daha doğrusu sadece ismiydi. Mağdur bir kişi “Ben çok para kaybettiğimi düşünüyordum. Binlerce insanı dolandırmışlar. Ve ben çok küçük bir miktarda para kaybetmişim” ifadelerini kullandı.

KİRALADIKLARI ODA HER KULLANILDIĞINDA PARA KAZANACAKLARINA İNANDILAR

Dolandırıcıların bu kez kullandığı ve on binlerce mağdur yaratan yöntem oldukça tanıdık olan ponzi sistemi oldu. Dolandırıcıların tuzağını cazip kılan şey ise dünyaca ünlü bir otelin kullanılması olurken sisteme girenler oda kiraladıklarını zannetti. İlk başlarda katılanlar para kazanırken sonradan dahil olanlar ise yüksek kar tuzağı içerisinde adeta mahsur kaldı.

Temel olarak bir telefon uygulaması üzerinden işleyen sistemde katılanlar, söz konusu otelden bir oda kiralıyorlardı. Oda kiraları ise 45 dolardan on binlerce dolara kadar çıkabiliyordu. İşte o oda her kullanıldığı zaman, sisteme giren kişinin para kazanacağı vaat ediliyordu. Fakat dolandırıcıların kurduğu bu yöntemde hiçbir şey beklendiği gibi olmadı.

ARKADAŞLARININ VESİLESİYLE GİRDİLER

Mağdur bir vatandaş “Oda kiralamada arkadaşım önerdiğinde 80 dolarla başlayıp kazançlar falan oluşuyordu.” derken bir başka ise “Bu sisteme üye olduktan sonra bir gün sonra ana paranı çekebiliyorsun. Bir tane arkadaşımın vesilesiyle üye oldum. Sisteme girdim. 1 ay gibi kısa bir süre bekledikten sonra sistemden paramı çekebildim” şeklinde konuştu.

En başından itibaren mantıklı görünmeyen bu tuzak, her bütçeye hitap etmesiyle dikkat çekti. Örneğin; 45 dolar karşılığında kiralanan odanın 80 dolar kazandıracağı söylendi. Yani vaat edilen kar yüzde 100'ün üzerinde çıkıyordu. Ayrıca 1000 doları gözden çıkaranlar da ayda 738 dolar kazanma ümidiyle sistemi girdi. Dolandırıcıların kurduğu bu sisteme ilk girenler para kazanmak konusunda başarılı olunca başkalarını da çağırdılar ve böylece havuzdaki para daha da arttı.

“PARANIN GELDİĞİNİ GÖRDÜĞÜM İÇİN…”

Mağdurlar “Kredi çekin yatırın, işte yatırımlarınız ikiye katlansın, ihtiyaçlarınız şöyle vesaire olan durumlar olduğunu söyledi” ifadelerini kullanırken “Daha sonra biraz daha ekleme yaparak sistemin içine girdim ve paranın geldiğini gördüğüm için alt üyeler yaptım” şeklinde konuştular.

DÜNYACA ÜNLÜ OTELLER ZİNCİRİ HİÇBİR İLGİSİNİN OLMADIĞINI AÇIKLADI

Milyonlarca dolarlık sistem çökene kadar toplamda sisteme 50 bin kişi üye oldu. Öğretmenler gününde sistemin para çekimlerini durdurduğu belirtilirken uygulamanın bir anda silindiği ve binlerce kişinin kime gideceğini bilemediği aktarıldı. Parasını almaya çalışan mağdurlar önce adı kullanılan otele ulaştı. Dünyaca ünlü oteller zinciri ise uygulamayla hiçbir bağının olmadığını açıkladı.

