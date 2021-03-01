Parasal düzen değişiyor... Aslan burcu mart 2021 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Yükseleni aslan ve Güneş'i aslan burcunda olan kişilerin mart 2021 aylık burç yorumları nasıl olacak sorusu gündem oldu. Bu ay gökyüzünde geçtiğimiz 27 Şubat'ta Başak Dolunayı yaşandı. 13 Mart 2021 Balık Yeniayı olacak ve 28 Mart 2021 Terazi Dolunayı gerçekleşecek. Aslan burcu mart ayında bu gökyüzü olaylarından nasıl etkilenecek? Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 mart ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2021 mart yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında aslan burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Mart aylık burçlarda aslan burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Aslan Burcu mart aylık burç yorumu... ASLAN BURCU MART 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI (23 Temmuz - 22 Ağustos) Bu ay finansal konularda yeni düzenlemeler, krediler ve borçlar, satın alımlar ve birikimler gündeminizde olacak. İlişkilerinizde attığınız adımlar daha kalıcı ve uzun vadeli olacak. Bu ay başlayacak olan ilişkileriniz uzun vadeli birliktelik haline dönüşebilir. Süregelen ilişkilerde daha çok paylaşım ve birliktelik hali içinde olacaksınız.

3 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ay boyunca sosyal çevreniz çok daha hareketli ve yenilik dolu olacak. Farklı ortamlara katılabilir, yeni insanlarla tanışabilir, yeni gruplara dahil olabilirsiniz. Özellikle bir eğitim ve kursa başlayarak yeni bir ortama dahil olabilirsiniz. Yurtdışı seyahatleri, yurtdışına taşınma ve eğitim süreçleri gündeminizde olabilir. Hali hazırda gündeminizde ise artık olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Vize başvurularınız olumlu yanıtlanabilir. 13 Mart tarihine Balık burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında duygular yükselebilir. Her duyguyu daha derin ve yoğun hissedebilirsiniz. Özlem, tutku, arzu ön planda olan duygular olabilir. Bugünlerde başlayan ilişkilerde her anlamda bütünleşme ön planda olabilir. Küslük yaşadığınız bir kişi ile bugünlerde barışma yaşayabilirsiniz. 20 Mart Güneş Koç burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında yaşama, hayata ve insanlara daha iyimser bakabilir; daha yapıcı olabilir, içinizdeki çocuğu ortaya çıkarabilirsiniz. Şans ve fırsatlarınız artacak. Kalbinizden geçirdiğiniz küçük/büyük şeyler önünüze gelecek. Kişisel gelişim konuları, spiritüel çalışmalar, finansal konularda daha iyisini var etme çabası söz konusu olabilir.