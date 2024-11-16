Parasına el koyan kocasına dava açtı: Yargıtay'dan emsal niteliğinde maaş kartı kararı!

Ankara'da yaşayan bir çift rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi ancak çift arasında zamanla pek çok konuda anlaşmazlıklar başladı. Eşinin maaşına el koyan hocaya yargıtaydan emsal karar geldi. Yüksek mahkeme o hareketi ekonomik şiddet saydı.

YEREL MAHKEME TALEPLERİ REDDETTİ

Show Ana Haber'de yer alan habere göre; Kadın maaş kartını elinden alan ve kendisini küçümseyen eşine boşanma davası açtı 120.000 lira maddi 100.000 bin lira da manevi tazminat talep etti. Adamsa karısının aşırı kıskanç olduğunu söyledi ve karşı dava açtı yerel mahkeme her iki tarafı da dinledi ve eşit kusurlu buldu. Kadının tazminat taleplerini reddetti.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR!

Kocasından boşanmaya çalışan kadın eşinin iddialarında mantıksızlık olduğunu savundu. Dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı. İstinaf erkek kadına göre ağır kusurlu dedi adamın tazminat ödemesine hükmedildi.

Tazminat ödemek istemeyen adam kararı Yargıtay'a taşıdı. Yüksek Mahkeme kadının maaş kartının elinden alınması ağır kusurdur dedi ve adamın 20.000 lira maddi 20.000 lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.