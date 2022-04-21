Paraşütü açılmadı! Yunan asker havada asılı kaldı

Yunan bir askerin C-130 tipi nakliye uçağından atlayışı sırasında paraşütü açılmadı. 5 bin feet yükseklikte havada asılı kalan asker, dakikalar sonra arkadaşları tarafından kurtarıldı.

SEFERBER OLDULAR

Yunan Hava Kuvvetlerine bağlı Paraşüt Komando Birliği, tatbikat çerçevesinde paraşütle atlayış yapmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Havaalanı'ndan C-130 tipi nakliye uçağıyla havalandı. Birlikten bir komandonun atlayışı sırasında paraşütü açılmadı. Yaşanan korku dolu anlarda paraşütü açılmayan komando, 5 bin feet yükseklikte asılı kaldı. Pilot manevra yapmaktan kaçınırken, uçaktakiler asker için seferber oldu. Havada asılı kalan komando, dakikalar sonra arkadaşları tarafından kurtarıldı.

PİLOT ÖDÜLLENDİRİLECEK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros'un Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 uçağının pilotunu manevrasını doğru yaptığı için ödüllendireceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

