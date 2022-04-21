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Paraşütü açılmadı! Yunan asker havada asılı kaldı

21.04.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunan bir asker, uçaktan atlayış sırasında paraşütü açılmayınca uçağın dışında dakikalarca asılı kaldı. Pilot manevra yapmaktan kaçınırken, havada asılı kalan komando, dakikalar sonra arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Paraşütü açılmadı! Yunan asker havada asılı kaldı

Yunan bir askerin C-130 tipi nakliye uçağından atlayışı sırasında paraşütü açılmadı. 5 bin feet yükseklikte havada asılı kalan asker, dakikalar sonra arkadaşları tarafından kurtarıldı.

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SEFERBER OLDULAR

Yunan Hava Kuvvetlerine bağlı Paraşüt Komando Birliği, tatbikat çerçevesinde paraşütle atlayış yapmak için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Havaalanı'ndan C-130 tipi nakliye uçağıyla havalandı. Birlikten bir komandonun atlayışı sırasında paraşütü açılmadı. Yaşanan korku dolu anlarda paraşütü açılmayan komando, 5 bin feet yükseklikte asılı kaldı. Pilot manevra yapmaktan kaçınırken, uçaktakiler asker için seferber oldu. Havada asılı kalan komando, dakikalar sonra arkadaşları tarafından kurtarıldı.

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PİLOT ÖDÜLLENDİRİLECEK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros'un Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 uçağının pilotunu manevrasını doğru yaptığı için ödüllendireceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Asker
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
geçmiş olsunda komandosun sen bide bizle savaşta olsaydın hayal etsene ben keskin nişancıyım ne eğlenceli olurdu at taşı vur kuşu hesabı
daha donunuzu cekemiyorsunuz . tatbikat sizin neyinize
İnsanlar kendi milletine veya grubuna karşı ne kadar merhametli ve fedakâr. Ama başka millete karşı ise acımasız ve gaddar. Özellikle batılılar böyle. insanlık ve insan hakları sadece kendilerine.

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