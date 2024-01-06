Parçaladılar, yıktılar ve hatta patlattılar! Yeni görüntüler ortaya çıktı, DEAŞ bir tarihi böyle yok etti

Terör örgütü DEAŞ'ın, daha önce, girdiği şehirlerdeki tarihi eserlere ve antik kentlere verdiği zararlar tüm dünyada gündem olmuştu. Son olarak DEAŞ'ın antik dönemlerden kalma arkeolojik eserleri parçaladığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerin 2015 yılına ait olduğu belirtilirken görüntülerde terör örgütü DEAŞ'ın Musul'daki Asur Dönemi'nden kalma arkeolojik eserleri parçalama ve antik kentleri patlatma görüntüleri yer aldı.

IRAK O DÖNEMDE DÜNYAYA DUYURMUŞTU

2015 yılında Irak Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın, Asurlular döneminden kalma antik Nemrut şehrine saldırdığını ve buradaki eserlere zarar verdiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, DEAŞ militanlarının, Musul'un 35 kilometre güneydoğusunda yer alan Asurlular döneminden (M.Ö 1244 – 1373) kalma Nemrut şehrine saldırısı sonucu tarihi mekanın enkaza döndüğü belirtilmişti. Açıklamada, "Örgüt militanları, Musul Müzesi ve Kütüphanesi'nden sonra şimdi de insanlığın ortak mirası diğer tarihi ve kültürel değerlere saldırıyor" denilmişti.

Antik Nemrut kenti, Dicle Nehri kıyılarında bulunuyor. DEAŞ militanlarının, Nemrut'taki tarihi bölgeleri buldozerlerle yıktıkları iddia ediliyordu.

Öte yandan Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Hasan Salim yaptığı açıklamada "DEAŞ, Musul'u kurtarmaya yönelik Irak ordusu ve uluslararası koalisyonun operasyonu başlamadan önce bütün kültürel ve tarihi değerlere zarar vermenin derdine düştü" demişti.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Irak'taki tarihi ve kültürel mirasın DEAŞ tarafından yok edilmesi üzerine Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), uluslararası topluma çağrıda bulunarak söz konusu eserlerin korunmasını istemişti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), DEAŞ'ın tarihi Nemrut kentindeki kalıntıları buldozerlerle tahrip etmesini kınamıştı. UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelemişti. Bokova, "Bu saldırılar karşısında sessiz kalamayız, kültürel mirasın bilinçli olarak tahrip edilmesi savaş suçudur. Bölgedeki bütün siyasi ve dini liderlere bu barbarlığa karşı çıkmaları için çağrıda bulunuyorum" demişti.

M.Ö. 8. yüzyılda Asur Krallığı'nın başkenti olan Nemrut'ta 19. yüzyıldan bu yana yürütülen kazılarda çok sayıda eser ortaya çıkarılmıştı. ABD ordusunun 2003’te düzenlediği saldırı, antik kentin bulunduğu yerde büyük yıkıma yol açmıştı. UNESCO, sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Irak'taki tarihi ve kültürel mirasın DEAŞ tarafından yok edilmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen toplanmasını ve söz konusu eserlerin korunmasını istemişti.

PALMİRA ANTİK KENTİNE DE GİRMİŞLERDİ

Diğer yandan DEAŞ'ın Humus'a bağlı antik Palmira kentine de girdiği yönünde haberler tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Yine 2015 yılında Suriye ordusuna bağlı birlikler ve DEAŞ militanları arasında Tedmur Askeri Hapishanesi civarında şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtiliyordu. Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC) tarafından yapılan açıklamada da terör örgütü DEAŞ'ın, ordu güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından, antik Tedmur kenti yakınlarındaki petrol sahasının kontrolünü ele geçirdiği belirtilmişti.

Antik zamanların önemli dini ve ticari merkezlerinden olan ve 1980 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınan Palmira kenti, o dönemlerde şiddetli çatışmalara sahne oluyordu.





