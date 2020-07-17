Parçalanmış halde bulunmuştu! Vahşetin ardından yasak aşk cinayeti çıktı

TEM Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde 14 Temmuz 2020 tarihinde temizlik yapan işçiler, gelen kötü kokular üzerine buldukları büyük bir poşeti açtığında parçalanmış bir erkek cesedine ait parçalarla karşılaştı. Büyük poşetin içinden konulmuş küçük poşetler halinde bulunan ceset üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede cesedin başını da hemen yakında buldu.

ÖNCE CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis öldürülen kişinin 11 Temmuz 2020 tarihinde eşi Birsen Akbaba tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Süleyman Akbaba olduğunu tespit etti. Süleyman Akbaba'nın parçalanmış cesedinin akrabaları tarafından teşhis edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİNCE YASAK AŞK ORTAYA ÇIKTI

Bu gelişme üzerine polis Süleyman Akbaba'nın kimin öldürmüş olabileceğini araştırmaya başladı. Şüphelinin bir süredir komşusu olan bir kadınla ilişki yaşadığı tespit edildi. Bunun üzerine bu kadın ve kocası polis tarafından takibe alındı. Süleyman Akbaba'nın 2 yıldır ilişki yaşadığı iddia edilen Nugbar A.(29) 'nın eşi Alpaslan A.'nın cinayetin işlediği tahmin edilen gecenin hemen ardından bir araç kiraladığı tespit edildi. Aracın GPS kayıtlarından otomobilin ceset parçalarının bulunduğu yere geldiği ve bir süre durakladığı ortaya çıktı.