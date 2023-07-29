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  4. Paris'in öteki yüzü! Eyfel Kulesi'nde Meksikalı bir turiste 5 kişi tarafından tecavüz edildi...

Paris'in öteki yüzü! Eyfel Kulesi'nde Meksikalı bir turiste 5 kişi tarafından tecavüz edildi...

29.07.2023 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'nın başkenti Paris'in göbeğinde iğrenç bir olay gerçekleşti. Eyfel Kulesi'nin yanındaki Champs-de-Mars parkında Meksikalı 27 yaşındaki bir turiste beş kişi tarafından tecavüz edildi.

Paris'in öteki yüzü! Eyfel Kulesi'nde Meksikalı bir turiste 5 kişi tarafından tecavüz edildi...

Fransız Le Parisien gazetesinin Paris savcılığından edindiği bilgilere göre, 27 yaşındaki Meksikalı genç bir kadın, çarşamba gecesi Champ-de-Mars parkında beş kişi tarafından tecavüze uğradı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Paris savcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında iki kişinin tutuklandığı ifade edilirken, tutuklanan kişilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı ve soruşturmalarının devam ettiği bilgisi aktarıldı.

Diğer üç şüphelinin hala arandığı bilgisi edinildi.

İLK OLAY DEĞİL

Paris'te yaşanan iğrenç olay ilk değil. Nisan ayında bir Alman turistin saldırıya uğradığı ve Pakistanlı bir seyyar satıcı tarafından kurtarıldığı biliniyor. Öte yandan Şubat ayında da Brezilyalı bir turistin aynı yerde tecavüze uğradığı bilgisi edinildi.

PARKIN GECE KAPATILMASI GÜNDEMDE

Sicili pek de temiz olmayan Champ-de-Mars parkının gece vakitlerinde kapatılmasının gündemde olduğu öğrenildi.


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