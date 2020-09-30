Paris'te korkutan patlama

Fransa'nın başkenti Paris'ten önemli bir haber geldi.

Reuters haber ajansı kent genelinde hissedilen büyük bir patlama meydana geldiğinin duyurdu.

Fransa'da yayın yapan BFM TV, ses hızını geçen bir uçağın neden olduğu sonik patlama nedeniyle şiddetli seslerin duyulduğunu söyledi.

Paris polisi de kentte patlama yaşanmadığını, ses bariyerini aşan uçağın sonik patlamaya neden olduğunu duyurdu.

PARİS'TE HAREKETLİ GÜNLER

Fransa'nın başkenti geçtiğimiz haftadan beri hareketli günler yaşıyor.

Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nde geçen hafta bombalı saldırı ihbarı yapılmıştı. Yapılan incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasına bıçaklı saldırı düzenlenmişti. Cuma günü düzenlenen saldırıda iki kişi ağır yaralanmıştı.

Olayla ilgili yedi kişi gözaltına alınmıştı.



