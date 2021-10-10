Park halindeki iki TIR alev alev yandı, caminin camı patladı

Olay saat 00.00’da Esenyurt Sultaniye Mahallesi Sıdıka Cebecioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir TIR'ın kabin kısmında yangın çıktı. Yangın kısa süre içinde park halinde olan bir başka TIR'a sirayet etti.

İKİ TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ

İki TIR'ın yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan TIR'lara müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi esnasında TIR'ların lastiklerinde patlama meydana geldi.

PATLAMANIN ŞİDDETİ İLE CAMİNİN CAMLARI PATLADI

Yanan TIR'ın lastiklerinin patlama anı ise çevrede cep telefonu ile çekim yapan vatandaşların kamerasına yansıdı. Patlama sesini duyan vatandaşların panik anları ise kameralara yansıdı. Patlamanın şiddeti ile çevrede bulunan caminin camı da patlayarak zarar gördü.

Ekiplerin müdahalesi sonucu iki TIR'da maddi hasarın olduğu tespit edildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. (İHA)





