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Parkta dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

23.08.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de Hüseyin Koç (44), parkta husumetlileri tarafından dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürüldü. Kan donduran vahşetin görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Koç’un şüpheliler tarafından dakikalarda tekme tokat dövüldüğü görülüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı. İşte dehşete düşüren o görüntüler...

Parkta dövülerek öldürülmüştü! Kan donduran vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’ndeki parkta, 17 Ağustos'ta Hüseyin Koç, aralarında husumet olduğu belirtilen Birdal E. (41), Hüseyin C. (34), Adnan E. (35) ve Serdar E. (42) ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hüseyin Koç, Adnan E. ile Birdal E. tarafından dakikalarda dövüldükten sonra bıçaklandı.

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Şüpheliler kaçarken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdığı Hüseyin Koç, kurtarılamadı.

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7 KİŞİ YAKALANDI, 2'Sİ TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Birdal E., Hüseyin C., Adnan E. ve Serdar E.'yi tespit etti. Kaçan şüphelilere, arkadaşları Alaattin T. (58), Ali E. (64) ve Bircan E.’nin (44) yardım ettiği belirlendi.

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Polis ekiplerince yakalanan 7 kişi, sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. Adnan E. ile Birdal E., ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı; diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, parktaki kavga ve Hüseyin Koç’un dakikalarca dövüldüğü anların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koç’un şüpheliler tarafından dakikalarda tekme tokat dövüldüğü görüldü.

(DHA)

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cinayet Eskişehir
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