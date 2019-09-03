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Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:29 | Son Güncelleme

Gaziantep’te eşi ve çocuklarıyla beraber parkta oturan Ersin Öznişastacı, komşusu tarafından yüksek ses çıkartıyorsun diye Öznişastacı çifti kurşunlara hedef oldu. Olayda Ersin Öznişastacı hayatını kaybederken, eşi ise yaralandı.

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Olay dün gece Gaziantep Şahinbey ilçesi Şehreküstü Parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ersin Öznişastacı eşi ve iki çocuğunu alarak parka oturmak için gitti.

Müzik sesinden rahatsız olan komşuları Ahmet Çetinkaya, parkta Ersin Öznişastacı’nın yanına gelerek sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KURŞUN YAĞDIRDI

Ahmet Çetinkaya evden getirdiği tabanca ile çifte ateş etti. Ersin Öznişastacı ve eşi Aynur Öznişastacı tabancadan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan çift Dr. Ersin Arslan Devlet hastanesine kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ersin Öznişastacı doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayarak hayatını kaybederken, bacağına 2 kurşun isabet eden eşi Aynur Öznişastacı’nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Cenaze otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Burada yapılan otopsinin ardından Öznişastacı'nın cenazesi Yeşilkent Mezarlığında toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi.

(İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep cinayet park

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