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  4. Parkta oynarken açılan ateşte yaralanmıştı! Magandalarla ilgili yeni gelişme

Parkta oynarken açılan ateşte yaralanmıştı! Magandalarla ilgili yeni gelişme

17.04.2022 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da meydana gelen korkunç olayda yeni bir gelişme yaşandı. Çocuk parkına magandalar tarafından açılan rastgele ateş sonucu küçük bir çocuk yaralanmıştı. Çocuğun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklandı.

Parkta oynarken açılan ateşte yaralanmıştı! Magandalarla ilgili yeni gelişme

İddiaya göre, Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokak'ta otomobilden inen bir kişi elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, parkta oynayan 8 yaşındaki A.M.Y'ye isabet etti. A.M.Y, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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TUTUKLANDILAR

Polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili Sümer Mahallesi Göztepe yolunda durdurdu. Üç pompalı tüfek ele geçirilen otomobildeki Remzi E, Volkan Ç, Talha B. ve Mustafa D. gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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KÜÇÜK ÇOCUK TABURCU EDİLDİ

Yaralı A.M.Y'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (AA)

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Karaman
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