Parktan gelen sese doğru gittiler! Gözlerine inanamadılar... Ekipler harekete geçti

"Bu nasıl vicdansızlık" dedirten ve yürek yakan olay üç hafta önce Malatya'nın kent merkezinde bulunan Sümer Park'ta 22.00 sıralarında meydana geldi. Olayda park içerisinde battaniyeye sarılı ağlayan bir çocuk olduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

1,5 AYLIK KIZ ÇOCUĞU...

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler 1,5 aylık olduğu belirlenen kız çocuğunu yetiştirme yurduna teslim ederken, olayla ilgili çalışma başlatan ekipler parka çocuğu bırakan şahsın baba A.B. olduğunu belirledi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan A.B.’nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (İHA)