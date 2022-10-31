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  4. Parktan gelen sese doğru gittiler! Gözlerine inanamadılar... Ekipler harekete geçti

Parktan gelen sese doğru gittiler! Gözlerine inanamadılar... Ekipler harekete geçti

31.10.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da yürekleri sızlatan bir olay meydana geldi. Vatandaşlar, kent merkezindeki bir parkta, battaniyeye sarılı halde ve ağlayan bir çocuk olduğunu gördüler. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğun 1,5 aylık bir kız çocuğu olduğunu belirledi. Çocuğu parka bırakan kişinin ise babası olduğu tespit edildi. Bunun üzerine baba gözaltına alındı. İşte detaylar…

Parktan gelen sese doğru gittiler! Gözlerine inanamadılar... Ekipler harekete geçti

"Bu nasıl vicdansızlık" dedirten ve yürek yakan olay üç hafta önce Malatya'nın kent merkezinde bulunan Sümer Park'ta 22.00 sıralarında meydana geldi. Olayda park içerisinde battaniyeye sarılı ağlayan bir çocuk olduğunu görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

1,5 AYLIK KIZ ÇOCUĞU...

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler 1,5 aylık olduğu belirlenen kız çocuğunu yetiştirme yurduna teslim ederken, olayla ilgili çalışma başlatan ekipler parka çocuğu bırakan şahsın baba A.B. olduğunu belirledi.

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BABA GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan A.B.’nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (İHA)

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Malatya çocuk park

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