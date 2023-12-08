Parlaklık ve renk kalitesiyle sinema ekranını eve taşımak isteyenler için en iyi QLED TV incelemesi ve yorumları

Sevdiğiniz bir filmi, her bölümünü heyecanla beklediğiniz diziyi, favori takımınızın şampiyonluk maçını izlerken veya en sevdiğiniz oyunu oynarken görüntü kalitesinden ödün vermeyenlerdenseniz QLED teknolojisi ile donatılmış televizyonlar tam size göre! QLED televizyonlarla canlı renkler, kaliteli görüntüler eşliğinde televizyon izleme ve oyun oynama deneyiminizi en üst seviyelere çıkarabilirsiniz. Sizler için hazırladığımız önerilere geçmeden önce QLED televizyonlarla ilgili bazı sorulara yanıt vermek isteriz.

QLED TV nedir? QLED TV ne demek?

QLED(Quantum-dot Light Emitting Diode), Quantum Dot teknolojisinin bir üst versiyonu olarak geliştirilen bir LED TV teknolojisidir. Bu teknoloji ile üretilen televizyonlar daha canlı, parlak ve zengin renkler sunarken karanlık sahnelerde bile ayrıntıları net bir şekilde izleyiciye aktarır, üst düzey bir izleme deneyimi sunar.

QLED TV özelliği nedir?

QLED TV'lerde nanometre boyutundaki yarı iletken kristaller kullanılıyor. Televizyon ekranının arkasında yer alan bu kristaller renk doğruluğu ve renk gamı genişliği açısından avantaj sağlar ve renk üretme sürecini iyileştirir. Bununla birlikte QLED TV'lerin en önemli özellikleri yüksek parlaklık, yüksek kaliteli görüntü, daha iyi kontrast, ince tasarım ve enerji verimliliğidir.

QLED TV avantajları nelerdir?

QLED TV'lerin en önemli avantajlarından biri üstün görüntü kalitesidir. QLED televizyonlar Quantum Dot teknolojisi sayesinde yüksek parlaklık, zengin renkler ve yüksek kontrastlı görüntüler sunar. QLED televizyonların bir diğer avantajı ise HDR desteğidir. HDR, geniş kontrast aralığının yanı sıra daha fazla renk derinliği sunar ve özellikle film izlerken, oyun oynarken büyük fark yaratır. Bununla birlikte QLED televizyonlar akıllı TV işletim sistemleri ve uygulama mağazaları erişimleri sayesinde internet bağlantısı aracılığıyla uygulama indirme, sesli komutlar gibi ekstra özellikler sunar. İnce ve şık tasarımları da QLED televizyonların dikkat çekici özellikleri arasında yer alır. Ayrıca "QLED TV ömrü ne kadar?" sorusunun yanıtını arayanlar için son derece kaliteli malzemeler kullanılarak üretilen QLED televizyonların uzun ekran ömürleri de bu cihazların avantajları arasında.

Siz de kaliteli bir televizyon izleme ve oyun oynama deneyimi yaşamak istiyor ve "En iyi QLED TV hangisi?" sorusunun yanıtını arıyorsanız gelin, sizin için hazırladığımız en iyi QLED TV önerilerini birlikte inceleyelim.

1. Görsel şölen ve 3 boyutlu ses deneyimi: Samsung QE65QN85CATXTK

Televizyon izleme deneyiminizi arşa çıkaracak bir televizyon arayışınız varsa Samsung QE65QN85CATXTK 65" 165 Ekran Neo QLED 4K Smart TV sizin için en iyi QLED TV tavsiyesi olabilir. En iyi QLED TV 2023 listelerinde üst sıralarda göze çarpan ürün, Nöral Quantum işlemci ve 4K yapay zekâ ile görüntü ölçekleme gibi son teknoloji özelliklerle donatılmış.

Ayrıca üstün kanal hoparlörleri ve Dolby Atmos desteği sayesinde çok boyutlu bir ses deneyimi yaşamanıza imkân tanıyan ürünün seslerin hareketini takip eden hoparlörleri, izlediğiniz tüm filmlerde gerçekçi bir 3D ses deneyimi sunuyor. Quantum Matrix Teknolojisi ile üretilen televizyon modeli Quantum Mini LED'ler sayesinde ışığı harika bir şekilde kontrol ediyor, en karanlık ve en parlak sahnelerde bile ayrıntıları net bir şekilde yansıtıyor.

Samsung QE65QN85CATXTK 65" 165 Ekran Neo QLED 4K Smart TV (2023) kullananların yorumları:

Samsung QE65QN85CATXTK görüntü kalitesi harika. Görüntü kalitesinin yanı sıra üstün ses kalitesi ile de kullanıcılar tarafından çok sevilen televizyon modelleri arasında yer alıyor. Şık tasarımı ile dikkat çeken televizyon modelinin ekranı bölerek aynı anda görüntüleyebilme özelliği de kullanıcıların kalbini kazanmış.

2. Sinemayı evinize taşıyın: TCL 55C745 55 inç 4K QLED Google TV

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Siz de sinema deneyimini evinize taşıyacak, görüntü kalitesi yüksek bir televizyon arıyorsanız TCL 55C745 55 inç 4K QLED Google TV tercih edebileceğiniz en iyi televizyon alternatiflerinden biri olabilir. Quantum Dot teknolojisi ile donatılmış televizyon modeli bir milyardan fazla renk tonu sunuyor.

Yeni nesil 144Hz VRR yenileme hızı sayesinde gerçekçi ve keskin görüntülerin keyfini yaşamanıza olanak tanıyan cihaz HDR 1000 nit parlaklık özelliği ile de ekranın her türlü ışık koşulunda son derece net görünmesini sağlıyor. IMAX Enhanced ekranı ile de teatral bir ses ve görüntü deneyimi sunan televizyon modeli adeta sinemayı evinize taşıyor.

TCL 55C745 55 inç 4K QLED Google TV kullananların yorumları:

Sahip olduğu gelişmiş teknik özellikleri ile kullanıcıları bir hayli memnun eden TCL 55C745 55 inç 4K QLED Google TV görüntü ve ses kalitesinin yanı sıra menü akışkanlığıyla da kullanıcıların takdirini kazanmış.

3. İnce tasarım, üstün görüntü deneyimi: Samsung QE55QN90CATXTK 55" 140 Ekran Neo QLED 4K Smart TV

Yüksek görüntü kalitesi ile televizyon izleme deneyiminizi üst seviyelere taşımak istiyorsanız 2023 yılının en etkileyici QLED televizyonları arasında yer alan Samsung QE55QN90CATXTK Neo QLED Smart TV'ye mutlaka göz atmanızı öneririz.

Quantum Matrix Teknolojisi sayesinde ışığı en iyi şekilde kontrol ederek en karanlık ve en parlak sahnelerde bile ayrıntıları net bir şekilde görmenizi sağlayan televizyon modeli Quantum HDR+ ile 4K çözünürlükte dinamik olarak uyarlanan sahnelerle daha canlı bir renk deneyimi sunuyor. Dolby Atmos desteği ile çok boyutlu ses deneyimi yaşamanıza olanak tanıyan cihaz Smart Hub özelliği ile de en sevdiğiniz içeriklere tek bir yerden ulaşmanızı sağlıyor.

Samsung QE55QN90CATXTK 55" 140 Ekran Neo QLED 4K Smart TV kullananların yorumları:

Kullananlar tarafından bir hayli sevilen Samsung QE55QN90CATXTK 55" 140 Ekran Neo QLED 4K Smart TV, özellikle net ve canlı renkleriyle evde adeta bir sinema deneyimi yaşatmasıyla öne çıkıyor. Cihazın üst düzey ses kalitesi de kullanıcıların kalbini kazanan bir diğer özelliği.

4. Eğlenceyi zirveye taşıyın: TCL 65C735 4K UHD QLED Google TV

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Televizyon izlerken ve oyun oynarken yüksek görsel performans arıyorsanız sizin için en iyi QLED TV önerisi TCL 65C735 4K UHD QLED Google TV olabilir. Gelişmiş teknolojisiyle dikkat çeken televizyon modeli, 4K Ultra HD çözünürlüğü ile netlik sunuyor. 144 Hz yenileme hızı ile de oyun severleri adeta oyunun içine çekiyor.

Game Master modu ile gecikme ve ekran yırtılmalarını önleyen ürün yüksek hızlı HDMI 2.1 girişleri ile konsol bağlantısını da en üst düzeye çıkarıyor. Bir milyardan fazla renk ve gölge tonu sunan televizyon modeli parlaklık, gölge ayrıntıları ve canlı renklerle üstün bir görüntü deneyimi sunuyor.

TCL 65C735 4K UHD QLED Google TV kullananların yorumları:

Görüntü ve ses kalitesi ile kullanıcıları bir hayli tatmin eden TCL 65C735 4K UHD QLED Google TV, 144 Hz yenileme hızı özelliğiyle oyun televizyonu arayan oyun severlerin gönlünü fethetmiş. Televizyonun Google TV özelliği sayesinde birçok uygulamaya rahat erişim sağlaması da kullanıcıların beğenisini kazanmış.

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