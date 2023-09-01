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Üstün görüntü kalitesiyle filmleri ve dizileri âdeta size yaşatacak Philips marka televizyon önerileri

31.08.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Televizyonsuz asla yaşayamam." diyorsanız doğru yerdesiniz! Sizin için bir araya getirdiğimiz üstün görüntü kalitesiyle kendinizi âdeta izlediğiniz filmde veya dizide hissettirecek Philips marka televizyon önerileriyle karşınızdayız! Listemizi inceleyerek beğendiğiniz ürünü satın alabilir ve ev konforunda sinema deneyimi yaşayabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım!

Üstün görüntü kalitesiyle filmleri ve dizileri âdeta size yaşatacak Philips marka televizyon önerileri

İçindekiler

  • Neden Philips televizyon almalıyım?
  • Bir televizyonda yüksek çözünürlük ve ses kalitesi neden önemli?
  • Philips televizyon internete nasıl bağlanır?
  • 1. HDR görüntü kalitesi: Philips 50PUS8507/62 LED Android 3 Taraflı Ambilight TV
  • 2. Kesintisiz oyun deneyimi: Philips 50PUS7506/62 LED Smart TV
  • 3. Üç taraflı ambilight versiyonu: Philips 55PUS7906/62 55 LED Android TV
  • 4. Fiyat performans ürünü: Philips 43PFS6805/62 Full HD LED Smart TV
  • 5. Kristal netliğinde görüntü: Philips 43PFS5505/62 5500 Series LED TV

En kaliteli televizyon markalarından biri olan Philips, akıllı televizyonlardan full HD modellere kadar her zevke ve ihtiyaca uygun tasarımlara imza atıyor. Ürettiği televizyonlarla kullanıcıların takdirini kazanıyor. Siz de televizyonunuzu yenilemek istiyor ancak hangi modeli tercih edeceğinizi bilemiyorsanız endişelenmenize gerek yok! Tüm detaylarıyla incelediğimiz televizyon modellerine göz atarak son kararınızı verebilirsiniz!

Neden Philips televizyon almalıyım?

Evlerimizin olmazsa olmazları arasında televizyonlar başı çekiyor. Filmlerden dizilere, yarışmalardan çeşitli programlara kadar televizyonlar, keyifli zaman geçirmemizi sağlıyor. Ayrıca oyun oynamak için de televizyonlar sıklıkla kullanılabiliyor.

Birbirinden farklı ürünleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan Philips, televizyon modelleriyle de fark yaratıyor. Marka, ürünlerinde hem yazılıma hem donanıma büyük önem göstermesinin yanı sıra tasarımlarıyla da dikkat çekiyor. Modern ve şık ürünleriyle evlere dekoratif bir dokunuşta bulunuyor. Aynı zamanda sunduğu hızlı kurulum ve servis hizmetleriyle kullanıcı memnuniyetini ön plana koyuyor. Bütün bu özellikleri nedeniyle Philips televizyonlar, tercih edilebilecek en iyi seçenekler arasında yer alıyor.

Bir televizyonda yüksek çözünürlük ve ses kalitesi neden önemli?

Televizyon izlerken maksimum düzeyde seyir keyfi almak istiyorsanız seçeceğiniz cihazın yüksek çözünürlüklü bir ekrana ve iyi bir ses kalitesine sahip olmasına dikkat edebilirsiniz. Yüksek çözünürlükle daha canlı, net, gerçekçi ve parlak görüntülerin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca keskin kontrastlarla sinemadaymış bir deneyim yaşayabilirsiniz. Kaliteli ses sistemi ile sesleri net bir şekilde duyabilir, böylece hışırtı ya da pürüzlere maruz kalmazsınız. Tüm bu özellikler sayesinde izlediğiniz programa dikkatinizi daha fazla verebilir, seyrettiğiniz her şeyi canlı canlı yaşıyor gibi hissedebilirsiniz.

Philips de televizyonlarında yüksek çözünürlüğe ve ses kalitesine özen göstererek kullanıcılara ideal izleme deneyimini yaşatmayı vadediyor. Kaliteyi yüksek teknolojiyle bir araya getirerek televizyon başında geçirdiğiniz zamandan maksimum keyif almanızı sağlıyor.

Philips televizyon internete nasıl bağlanır?

Philips televizyon satın aldığınız takdirde internet bağlantısını nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız kısaca bahsedebiliriz.

  • Televizyonu açtıktan sonra kumandadaki "Ayarlar" tuşuna basın.

  • Açılan panelde "Tüm Ayarlar" sekmesini seçin.

  • Sonrasında "Kablosuz ve Ağlar" yazan butonu tuşlayıp "Ağa Bağlan" bölümünü tercih edin.

  • Yeni açılan ekranda bağlantı türlerini göreceksiniz. Buradan kablolu, kablosuz, WPS ya pin kodlu WPS bağlantı türlerinden birini seçebilirsiniz.

  • Eğer kablolu bağlantı yapmak istiyorsanız modeminizi televizyona kablo aracılığıyla bağlayabilirsiniz.

  • Çoğunlukla tercih edildiği gibi kablosuz bağlantı kurmak isterseniz "Kablosuz" butonuna bastıktan sonra ağınızın adını seçmelisiniz.

  • Seçim işleminden sonra şifrenizi girerek televizyonun internet bağlantısını tamamlayabilirsiniz.

Eğer aldığınız televizyon akıllı TV değilse ve yine de internet bağlantısı kurmak istiyorsanız cihazınızı internet bağlantılı hâle getirebilecek farklı aksesuarlardan yararlanabilirsiniz.

1. HDR görüntü kalitesi: Philips 50PUS8507/62 LED Android 3 Taraflı Ambilight TV

Üstün görüntü kalitesiyle filmleri ve dizileri âdeta size yaşatacak Philips marka televizyon önerileri

En iyi Philips televizyon modellerinden biri olan Philips 50PUS8507/62 LED Android 3 Taraflı Ambilight TV'nin öne çıkan bazı özellikleri:

  • 50" ekran boyutundaki 4K ultra HD televizyon, sinematik ses özelliğiyle fark oluşturur. Çok boyutlu, derin ve net ses sistemiyle dijital eğlencenize boyut atlatır.

  • HDR görüntü kalitesine sahip olan ürün, daha gerçekçi ve parlak görüntü sunmasıyla yüksek kalitede seyir zevki vadeder.

  • Ambilight teknolojisi, izlediğiniz içeriğe uygun olarak televizyonun çevresinde sürekli değişen bir renk gösterisi oluşturur.

  • Teknolojik özelliklerinin yanı sıra ince tasarımıyla da salonunuza şık bir görünüm katar.

  • Akıllı cihaz, internete kolayca bağlanmanızı ve dilediğiniz içeriğe erişmenizi sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

Philips'in en iyi televizyonundan biri olan akıllı televizyon, kullananların beğenisini kazanıyor ve ürünün birçok olumlu yorumu bulunuyor. Ürünü satın alan kullanıcılardan biri "Çok güzel. Güç tüketimi, görüntüsü, kalitesi efsane bir televizyon. Bütçesi olan herkese tavsiye ediyorum." şeklinde yorum yaparken bir diğer kullanıcı; "Özelliklerini ve yorumlarını okuyarak çevremden de tavsiyeler ile almıştım. İyi ki almışım performansı görüntü kalitesi ses sistemi muhteşem. Beklentileri kat ve kat karşılıyor." diyerek beğenisini belirtiyor. Kullanıcılar ayrıca televizyonun Android olması sebebiyle uygulama yükleyebildiklerinden ve bu özellikten memnun olduklarından da bahsediyorlar. Philips en iyi görüntü ayarlarına sahip TV modelleri arasında yer alan ürün, büyük ekranı ve kapsamlı özellikleri sayesinde ailelerin kullanımı için oldukça uygun olduğu gibi yüksek seyir keyfi isteyenlerin de favorisi olacak bir model.

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2. Kesintisiz oyun deneyimi: Philips 50PUS7506/62 LED Smart TV

Üstün görüntü kalitesiyle filmleri ve dizileri âdeta size yaşatacak Philips marka televizyon önerileri

"Ekonomik modeller arasından en iyi Philips televizyonu hangisi?" diye merak ediyorsanız Philips 50PUS7506/62 LED Smart TV'yi inceleyebilirsiniz. İşte cihazın bazı önemli özellikleri:

  • 50" ekrana sahip cihazın ağırlığı, 11,5 kilogram. Ayrıca televizyonun çözünürlüğü 3840x2160 piksel.

  • 4K ultra HD LED smart TV, yüksek kaliteli görüntü ve ses sunmasıyla seyredeceğiniz her içerikten maksimum düzeyde keyif almanızı sağlar.

  • Tüm HDR formatlarıyla uyumlu olan cihaz, Dolby ses ve video formatı desteği vadeder.

  • SAPHI işletim sistemi, tek bir düğme ile uygulamalara hızlı erişim ve kolay kullanım imkânı tanır.

  • Ayrıntılara derinlik kazandıran akıllı televizyon, net kontrastıyla fark yaratır.

  • En yeni HDMI bağlantılarını kullanan ürün, tüm konsollarda gecikme süresini minimuma indirir. Böylelikle kesintisiz ve keyifli bir oyun deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

Cihaz, en beğenilen Philips televizyonları arasında yer alıyor. Bu nedenle ürün hakkında kullanıcılar birçok pozitif yorumda bulunuyor. Kullanıcılardan biri "Şimdilik memnunum, görüntü güzel, büyüklüğü tam istediğim gibi." gibi derken farklı bir kullanıcı "Dolby Atmos ve HDR özelliği ayrıca Apple TV bağlantısı nedeniyle tercih edilebilir." yorumunu yapıyor. Bazı kullanıcılar bluetooth bağlantısı olmayışını eleştirirken bir kullanıcı kanal geçişlerinin biraz yavaş bulduğunu ancak kendi segmentindeki cihazlara göre gayet iyi olduğunu belirtiyor. Televizyon, özellikle yüksek teknolojisi ve ekran boyutu nedeniyle tercih sebebi oluyor.

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3. Üç taraflı ambilight versiyonu: Philips 55PUS7906/62 55 LED Android TV

Üstün görüntü kalitesiyle filmleri ve dizileri âdeta size yaşatacak Philips marka televizyon önerileri

Philips'in en iyi televizyon modelleri incelememizde yer vermeden geçemeyeceğimiz bir diğer ürün de Philips 55PUS7906/62 55 LED Android TV. Cihazın ön plana çıkan bazı özellikleri şöyle:

  • Ürünün ekran boyutu 55". Ayrıca model 3840x2160 piksel ultra çözünürlüğe sahip.

  • Cihaz, 8 GB büyüklüğündeki bellek kapasitesiyle ihtiyaç duyduğunuz uygulamaları indirebilmenize olanak tanır.

  • Televizyonda YouTube, Netflix, Disney+, BC iplayer ve Amazon Prime Video gibi uygulamalar yer alır.

  • Google Asistan sayesinde verilen sesli komutları algılayarak gerçekleştirir.

  • Kumanda ile kontrol edilmek istendiğinde tek akıllı menü düğmesiyle kullanıcı dostu bir deneyim yaşatır.

  • Üç taraflı ambilight versiyonu; oyun, dinlenme ve duvar rengine uyarlama modlarında çalıştırılabilir. Bu sayede televizyonun kenarlarında dilediğiniz şekilde ışıklandırma sağlar.

  • Ana ekran kişiselleştirilebilir. Böylelikle favori programlarınızı bulmanız ve kaldığınız yerden devam etmeniz kolaylaşır.

Kullanıcılar ne diyor?

Philips televizyonun yorumları çoğunlukla olumlu. Ürüne tam puan veren kullanıcılardan biri, "Ürün fiyatına göre gayet başarılı bir performans sunuyor." şeklinde yorumda bulunurken kumandasının sesli komut özelliği olmadığını belirtiyor. Ürünü deneyen bazı kişiler de kumandanın da TV gibi akıllı özellikte tasarlanmasının daha iyi olabileceğini söylüyorlar.

Başka bir kullanıcı ise "Görüntüsü çok iyi, sesi genelde sinema sistemi ile kullandığım için çok detaylı yorumlayamayacağım ama gayet yeterli. Menüleri sade ve anlaşılır öyle gereksiz detaylarda kaybolmuyorsunuz. Ambilight ise gerçekten hakkını veriyor." yorumuyla beğenisini ifade ediyor. Farklı kullanıcılar da cihazın tam bir fiyat/performans ürünü olduğunun üzerinde duruyorlar.

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4. Fiyat performans ürünü: Philips 43PFS6805/62 Full HD LED Smart TV

Üstün görüntü kalitesiyle filmleri ve dizileri âdeta size yaşatacak Philips marka televizyon önerileri

Philips 43PFS6805/62 Full HD LED Smart TV, bütçenizi zorlamadan alabileceğiniz yüksek performanslı ürünler arasında yer alıyor. Cihazın bazı özellikleri:

  • Cihazın LED full HD ekranının boyutu, 43", ağırlığı ise 7,9 kg.

  • Philips Pixel Plus HD motoru, görüntü optimizasyonu yapar. Böylelikle daha keskin bir kontrast ve daha fazla seyir keyfi vadeder.

  • Oyunlar için de mükemmel görüntü kalitesi sunan cihaz, 20 ms'den düşük giriş gecikmesi sayesinde kesintisiz ve akıcı şekilde oyun oynayabilmenize imkân tanır.

  • Otomatik kapanma için zamanlayıcısı bulunan televizyon, aynı zamanda ekonomik modda kullanılabilir.

  • HDR destekli akıllı televizyon dilediğiniz an internetteki içeriklere hızlıca ulaşmanızı sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

Oldukça kolay kullanımıyla fark yaratan televizyon Philips'in beğeni kazanan ürünlerinden biri. Ürünü deneyen kullanıcılardan biri "Görüntü kalitesi çok güzel. Ekran çok parlak. Kullanımı da çok kolay ve basit, memnun kaldım." şeklinde yorum yaparken kullanıcılardan bir diğeri "Bu segmentte alınabilecek en iyi TV diyebilirim. Çok memnunum. Görüntü ve ses harika." şeklinde değerlendirme yapıyor. Cihazın kullanıcı yorumları arasında ürünün çerçevesinin ince ve şık olduğuna dair notlar da bulunuyor. Bazı kullanıcılar eleştiri olarak akıllı televizyona daha çeşitli uygulamaların yüklenerek gönderilmesi gerektiğini söylüyor. Aslında cihaz, yeterli belleğiyle dilediğiniz uygulamaları indirmenize imkân tanıyarak bu soruna çözüm sağlamış oluyor.

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5. Kristal netliğinde görüntü: Philips 43PFS5505/62 5500 Series LED TV

Üstün görüntü kalitesiyle filmleri ve dizileri âdeta size yaşatacak Philips marka televizyon önerileri

"Kaliteli görüntü için Philips televizyon alınır mı?" diye soruyorsanız Philips 43PFS5505/62 5500 Series LED TV'yi incelemeden kararınızı vermemenizi öneririz. Cihazın bazı özellikleri:

  • Cihazın ekran boyutu 43", ağırlığı ise 7,9 kg. Ayrıca ekran çözünürlüğü 1920x1080 piksel.

  • Televizyon full HD oluşu sayesinde görüntüleri kristal netliğinde sunar. Parlaklığı ve canlılığı artırır, kontrastı da yüksek bir seviyeye taşır.

  • Tam aralıklı tasarlanan hoparlörler, seslerin netliğini artırır ve tüm sesleri pürüzsüz şekilde duyabilmenize olanak tanır.

  • Modelde HDMI ve USB bağlantıları bulunur.

  • İnce çerçevesiyle televizyona daha geniş ekran deneyimi sunan ve evinizde modern bir görünüm oluşturan ürünün dâhilî uydu alıcısıyla ekstra hiçbir cihaza ihtiyaç duymazsınız.

  • Farklı cihazlarınızla televizyonu birbirine bağlayarak onların içindeki dosyaları modelin büyük ekranına kolayca aktarabilirsiniz.

  • Kolay taşınabilen ürünü ihtiyaç duyduğunuz her noktaya rahatlıkla götürebilirsiniz.

  • Dilediğinizde görüntü dondurma, ekonomik mod ve otomatik kapama zamanlayıcı özellikleriyle fazla elektrik kullanımının önüne geçerek tasarruf sağlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

Philips 43PFS5505/62 5500 Series LED TV, kullanıcılardan oldukça pozitif yorumlar ve puanlar alıyor. Yorumlarından birinde kullanıcı "Ürünü babam için aldık. Evinde internet yok. Uyduyu bağla, mükemmel görüntü. Kanal geçişleri bence gayet iyi, max 2sn, USB'den film de oynatıyor." diyerek cihazın menüsünün de kolay ve kullanışlı olduğu söylüyor. Başka bir kullanıcı "Tamamen fiyat performanstan 5 yıldızla geçer. Boşuna smart almanıza gerek yok." şeklinde fikrini belirtiyor. Birkaç kullanıcı da cihazın özelliklerinin yeterli olduğunu, isteyenlerin TV stick gibi ekstra ürünlerle ürünü akıllı televizyon gibi kullanılabileceğini belirtiyor.

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