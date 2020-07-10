Parmak kütletmek zararlı mı, değil mi? Araştırma sonuçları herkesi şaşırttı...

Bazı insanlar parmaklarına tek tek baskı uygulayarak veya çekerek ses çıkarırken bazıları ise yumruk yapıp parmaklarını birbirine doğru ittirerek ses çıkarıyor. Peki, neden parmaklarımıza baskı uyguladığımızda ses çıkar? Bu sorunun cevabı bilim insanları tarafından şöyle açıklanıyor: "Parmaklarımızı hareket ettirdiğimizde eklemler arasında boşluk artar. Eklem sıvısı bu boşluklara dolarak baloncuklar oluşturur. İşte parmaklarımızı kütletmeye çalıştığımızda çıkan ses bu baloncukların sesidir." Bu işlem bir kez yapıldıktan sonra yaklaşık 20-25 dakika boyunca parmaklar tekrar kütlemiyor. Çünkü bu süre zarfında baloncukların oluşumu tekrar tamamlanıyor. Dolayısıyla her yarım saatte bir insanlar parmaklarını kütletebiliryorlar.

Çevremizdeki kişiler parmak kütletmemizden rahatsızlık duysa da, bazılarımız bunu rahatlamak için yaparken bazılarımız ise stres ve gerginlik anlarında bilinçsizce yapıyor. Bir insanın yüz ifadesinden ve parmaklarını kütletmeye çalışmasından onun gergin veya stresli olduğunu tahmin edebilirsiniz. Durum ne olursa olsun bu sesin nasıl ortaya çıktığı merak konusu oluyor.

PARMAK KÜTLETMEK SAĞLIĞA ZARARLI MI?

Birçok insan farklı sebeplerden dolayı ve farklı yöntemlerle parmaklarını kütletiyor. Ancak bu noktada akıllarda bazı sorular oluşuyor: "Parmak kütletmek sağlıklı bir eylem mi?", "Eklemlere zarar verir mi?", "İlerleyen yaşlarda kireçleme gibi bir hastalığa yol açar mı?" vs... Bu konu hakkında fazla bir araştırmanın bulunmaması ile birlikte kesin delillere de ulaşılamıyor.

Ulaşılan en önemli araştırma 2009 yılında Donald Unger tarafından yapılan araştırma oluyor. Nobel ödülüne layık görülen araştırmaya göre; Unger 60 yıl boyunca sol elinin parmaklarını günde iki kez kütletirken sağ elinin parmaklarını hiç kütletmiyor. Araştırmanın sonunda elde ettiği sonuç ise her iki elinin parmaklarında da herhangi bir rahatsızlığın bulunmaması yönünde oluyor. 1990 yılında yapılan başka bir araştırmada ise, 45 yaş üzeri insanların elleri inceleniyor. Araştırmanın sonucunda bu insanların %84'ünün ellerinde şişliklerin olduğu ortaya çıkıyor. Ayrıca, parmaklarını kütleten insanların tutma ve kavrama yetilerinde azalmalar görüldüğü tespit ediliyor. Ancak yine de bu eylemin parmak eklemlerinde herhangi bir hasara yol açtığı konusu kesinleşmiyor.

Yapılan araştırmalarda aslında parmak kütletmenin eklemler ya da parmaklar açısından herhangi bir rahatsızlığa yol açıp açmadığına dair kesin bir sonuca ulaşılamıyor. Ancak elbette ki bu durum ilerleyen yaşlar için geçerli değil. Çünkü yaşı ilerleyen insanların yetilerinde azalmalar görüldüğü tespit ediliyor.

